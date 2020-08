Wolfsburg

Immer wieder kommt es zu Diebstählen in den Designer Outlets Wolfsburg, manchmal sind dort sogar regelrechte Banden auf Beutezug. Vor dem Amtsgericht Wolfsburg wurde am Dienstag der Fall eines besonders schweren Diebstahls verhandelt. Zwei Beschuldigte sollen am 18. Januar 2019 in einem Markengeschäft des Outlet-Centers hochwertige Pullover für fast 2000 Euro gestohlen haben sollen.

Auf die Spur der Täter kam die Polizei mithilfe eines Überwachungsvideos. Die Identifizierung gestaltete sich für Staatsanwaltschaft und Gericht jedoch schwierig: Ein damals in Wolfsburg lebender Tatverdächtiger (32), ein Friseur irakischer Herkunft, bestritt die Tat beim Prozessauftakt vor wenigen Monaten vehement. Die Identität des zweiten Tatverdächtigen, eines Arabisch sprechenden Nordafrikaners, ist bis heute vollkommen ungeklärt.

Ein Gutachter sollte klären, ob das Überwachungsvideo den Angeklagten zeigt

Zur Fortsetzung des Prozesses gegen den 32 Jahre alten Angeklagten wurde am Dienstag ein Gutachter einbestellt. Der Sachverständige sollte durch ein so genanntes anthropologischen Gutachten klären, ob das Überwachungsvideo aus dem Outlet-Center die Identität des Angeklagten zweifelsfrei bestätigt. Bei einem solchen Gutachten werden mithilfe von moderner Software biometrische Merkmale – wie zum Beispiel Größe, Statur, Form der Nase, des Kinns, der Ohren, der Augen oder auch der Augenbrauen – mit einer Bild-Aufnahme des Täters verglichen. Die Kosten für ein anthropologisches Gutachten betragen rund 2000 Euro.

Die Erstellung eines Gutachtens war dem eigens zu diesem Termin 400 Kilometer weit angereisten Gutachter jedoch nicht möglich, da der Angeklagte nicht zum Prozesstermin erschien. Auch ein Versuch, den 32-Jährigen von der Polizei ins Amtsgericht bringen zu lassen, scheiterte, weil der Angeklagte nicht an seiner Meldeadresse in Wolfsburg angetroffen wurde, sondern zwischenzeitlich in den Landkreis Gifhorn verzogen sein soll.

Die Staatsanwaltschaft erließ einen Strafbefehl in Höhe von 60 Tagessätzen à 30 Euro

Da der Angeklagte nicht vorbestraft ist, sah die Staatsanwaltschaft den Vorwurf des gewerbsmäßigen Diebstahls nicht erfüllt. Deshalb verzichtete die Staatsanwältin auf einen Haftbefehl und erließ stattdessen einen Strafbefehl in Höhe von 60 Tagessätzen à 30 Euro.

