Wolfsburg

Einen Stoffbeutel mitsamt Kosmetikartikeln hat ein unbekannter Dieb am Montag aus einem Seat Arosa in der Oppelner Straße gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 8 und 14 Uhr, wie die Polizei berichtet. Vermutlich im Vorbeigehen machte der Täter einen Stoffbeutel als seine Beute aus und zerstörte die Scheibe des Fahrzeugs.

Polizei bittet um Hinweise

In dem Beutel befand sich jedoch kein Bargeld, sondern Kleidungsstücke und Kosmetikartikel. Hinweise an die Polizei Wolfsburg unter: (05361) 46 46 0.

Von Nina Schacht