Diebe stehlen zwei Autos in Wolfsburg

Wolfsburg

Autodiebe waren wieder einmal in Wolfsburg unterwegs. Ein grauer VW Touran wurde am Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr auf dem Theaterparkplatz an der Braunschweiger Straße gestohlen. Ein drei Jahre alter schwarzer Audi A6 verschwand zwischen Mittwochabend 20 Uhr und Donnerstagmittag 12.30 Uhr in der Straße Seekannenring im Ortsteil Neuhaus. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 10 000 Euro.

Hinweise von zeugen an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter Telefon (0 53 61) 46 46 0.

