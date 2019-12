Diebe stehlen zwei Laptops aus Auto

Wolfsburg

Ein 23-Jähriger aus Berlin parkte am Sonntagnachmittag seinen Golf auf einem Parkplatz am Maybachweg in Wolfsburg, um einkaufen zu gehen. Dabei ließ er zwei hochwertige Laptops im Wert von rund 3000 Euro im Wagen zurück.

Diebe nutzten die Gunst der Stunde: Zwischen 15.30 und 16.30 Uhr brachen sie den Wagen auf und flüchteten mit der wertvollen Beute. Der 23-Jährige berichtete später in der Polizeiwache, er habe seine Tasche im Kofferraum durchgewühlt vorgefunden.

Wie genau die Täter in das Fahrzeug gelangten, steht bislang nicht fest. Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter Tel. 05361-46460.

Von der Redaktion