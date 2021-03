Tiergartenbreite

Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Mittwochnachmittag einen weißen Audi RS3 Quattro gestohlen, der an der Brüder-Grimm-Straße abgestellt war. Der Besitzer hatte das neun Jahre alte Fahrzeug dort ordnungsgemäß verschlossen vor einem Wohnhaus abgestellt. Die Tatzeit liegt zwischen 23 Uhr am Samstag und 15 Uhr am Mittwoch. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Wolfsburg unter Tel. (05361) 46460 entgegen.

Von der Redaktion