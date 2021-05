Diebe lieben das Nordsteimke-Schild

Wolfsburg

Es gibt rund 150 Ortsschilder in Wolfsburg. Das sind 150 Schilder, an denen man Werbung anbringen kann. Aber es sind auch 150 potenzielle Diebstahl-Objekte. Immer wieder verschwindet eins. „Gestohlen werden zwischen sechs bis neun Schilder pro Jahr“, erklärt Ralf Schmidt, Pressesprecher der Stadt.

Und das kostet Geld. Pro Schild sind jeweils rund 130 Euro fällig. Verschwindet eins, muss die Stadt wieder eins ordern. Es sind spezielle Anfertigungen, deren Herstellung einige Wochen dauert. Am „beliebtesten“ bei Dieben sind die Schilder in Nordsteimke und Mörse. „In den anderen Stadtteilen kommt es vereinzelt zum Diebstahl“, so Schmidt.

„Wir sind eben ein toller Ort“

Für Harald Hoppe ist es kein Wunder, dass das Nordsteimke-Ortsschild so oft verschwindet. „Wir sind eben ein toller Ort“, sagt der stellvertretende Ortsbürgermeister von Barnstorf/Nordsteimke und schmunzelt dabei. Einheimische Bürger scheinen die Schilder wohl nicht abmontiert zu haben. Harald Hoppe hat noch keins in Gärten gesehen. Spaß beseite: Weil immer wieder Ortsschilder verschwanden, änderte die Verwaltung vor einigen Jahren die Montage: Statt sie nur an den Pfählen zu verschrauben, wurden die Schilder festgeschweißt.

„Golfsburg“-Ortsschild bei Langfingern sehr beliebt

Ein Ortsschild war bei Souvenirjägern absolut beliebt: Zur Einführung des Golf V wurde Wolfsburg 2003 kurzerhand für sechs Wochen zu „Golfsburg“ umbenannt. An sämtlichen Einfahrtsstraßen hingen entsprechende Schilder. Es war ein PR-Gag, den der damalige Oberbürgermeister Rolf Schnellecke eingefädelt hatte: „Eine Geste der Sympathie für Volkswagen.“ Die Aktion kam gut an. Bei Bürgern, aber auch sonst in der Welt. Sogar die renommierte „New York Times“ berichtete darüber. Leider lockte sie auch Langfinger an. Immer wieder verschwanden „Golfsburg“-Schilder. Die Stadt hatte vorsichtshalber Ersatz bestellt, aber der war schnell aufgebraucht.

Von Sylvia Telge