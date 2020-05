Ein Mann aus Kiel stellte seinen Wagen am Himmelfahrtstag im Allerpark in Wolfsburg ab und startete zu einer Fahrradtour am Mittellandkanal. Als er zurückkehrte, war die Scheibe zerstört und das Handy aus dem Auto gestohlen. Einen ähnlichen Vorfall gab es einen Tag zuvor bereits nahe des Allersees.