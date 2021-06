Stadtmitte

Ein Unbekannter hat ein Portemonnaie aus einem Paket-Auto geklaut, während der Zusteller zu Fuß ein Paket abliefern wollte. Als der Lieferant den Dieb erwischte, schlug dieser ihm mit der Faust ins Gesicht und entkam. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall am Mittwochnachmittag.

Zusteller ertappt den Dieb und wird verletzt

Der 22-jährige Zusteller stellte seinen weißen Ford Transit am frühen Mittwochnachmittag am Rand der Kleiststraße ab, um ein Paket auszuliefern. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen Mann, der sich an der Beifahrertür zu schaffen machte. Der Zusteller sprach diesen an und erkannte, dass dieser sein Portemonnaie in der Hand hielt. Als der Paketzusteller den Unbekannten daraufhin festhalten wollte, riss dieser sich los, schlug ihm plötzlich mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht.

Der Täter rannte mit der Geldbörse davon, warf sie jedoch kurze Zeit später weg und flüchtete mit einem blauen E-Scooter in Richtung Kantallee. Der Täter wird als etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und mit kurzen schwarzen Haare und einer normalen Statur beschrieben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Von der Redaktion