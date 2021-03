Wolfsburg

Erst denken, dann handeln! Das hat mir meine Mutter seit frühester Kindheit immer wieder eingetrichtert – aber ich halte mich leider viel zu selten daran. Jüngstes Beispiel sind meine neuen Schlagzeugtaschen: Ich habe es wirklich gut gemeint mit meinen Trommeln und den Bugatti unter den „Drum Cases“ gekauft – mit Kunstfell und extra viel Platz, natürlich wasserdicht und reißfest. Als ich sie jetzt auspackte, dachte ich nur: „Whow, die sind echt groß.“

So groß, dass die Trommeln kuschelig und komfortabel in die Cases passen. Ich habe es natürlich sofort ausprobiert. Wo die bisherigen Taschen an einigen Stellen sehr – nun ja – körperbetont ausfielen, fallen die neuen Taschen eher komfortabel-weit aus. Leider so komfortabel und weit, dass ich nun Probleme habe, alle Trommeltaschen vernünftig in mein Auto zu bekommen. Und ich habe mir damals – natürlich wegen des Schlagzeugs und seiner Taschen – einen Van gekauft.

Beim Schlagzeug abspecken oder ein größeres Auto verkaufen?

Kürzlich parkte ein Bekannter mit seinem A6 Variant neben mir und staunte: „Ganz schön groß Dein Auto...“ Nun ja, jetzt merke ich wieder: Größe ist relativ. Und muss eine Entscheidung treffen: Beim Schlagzeug abspecken oder ein größeres Auto kaufen.

Aber mal ehrlich: Was sieht auf der Bühne cooler aus: ein kleines oder ein fettes Drumset?

Von Carsten Bischof