Spiegelglatt waren die Straßen am Sonntag in meinem Heimatdorf. An einen Spaziergang zu meinen Eltern für das sonntägliche Familienessen war da nicht zu denken. Falls das Winterwetter so weiter läuft, muss ich mir wohl mal ein Fortbewegungsmittel bei meinen Nachbarn ausleihen. Die haben diese Sorgen nicht. Denn sie besitzen zwei Malamuten, Schlittenhunde aus Alaska. Die blühen bei diesem Wetter gerade richtig auf. Vorne an einen Schlitten gebunden ziehen die beiden einen in Null-Koma-Nix einmal durch den Ort. Sie haben es schon ausprobiert. Übrigens: Emmissionsfrei ist das auch noch.

Von Steffen Schmidt