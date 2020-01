Die schönsten Silvesterfotos aus Wolfsburg

Wolfsburg

Kräftig gefeiert wurde zum Jahreswechsel in Wolfsburg vielerorts. Dabei war von der Mottoparty bis hin zur ganz schlichten Feier nahezu alles dabei, was man sich für Silvester so vorstellen kann.

Bereits zum vierten Mal hatte das Hallenbad seine Party mit dem ganz eigenen Konzept veranstaltet. Während im Nichtschwimmerbecken die Gäste zu Musik aus den 80er und 90er Jahren tanzte, herrschte im Kino bei Elektro-Musik Clubatmosphäre. Wem das alles zu viel wurde, der konnte im Schwimmerbecken in der Chill-out-Area entspannen.

1300 Eintrittskarten verkauft

Das Konzept kam gerade bei dem etwas älteren Publikum gut an. Die 1300 Eintrittskarten waren komplett im Vorverkauf weg. Und so gab es keinen Winkel im Hallenbad mehr, in dem nicht gefeiert wurde. Die tapfersten Partygänger hielten bis 6 Uhr morgens durch.

Zur Galerie In der VW-Stadt wurde kräftig ins neue Jahr gefeiert. Ob bei Großveranstaltungen oder zu Hause – um Mitternacht knallten die Sektkorken und die Raketen schossen in den Nachthimmel. 2020 hat begonnen.

Im „Alt Berlin“ probierte Chef Michael Hauff mal etwas anderes. Es wurde bei kleinem Eintritt ohne Essen oder Motto schnörkellos gefeiert bei guter Musik und Partystimmung. Diese einfache Variante lockte vor allem ein junges Publikum an und das in großer Zahl. Wer um 3 Uhr noch nicht genug hatte, ging nach nebenan ins K4, wo dann noch gemeinsam weitergefeiert wurde.

Im Stil der 20er-Jahre gefeiert

In schicker Abendgarderobe wurde ein paar Meter weiter im Lupus gefeiert. Auch im Taparazzi ging es unter dem Motto „die goldenen 20er“ etwas edler zu, ebenso in der Lobby Lounge des Ritz Carlton. Im Theater wurde nach der Aufführung der „ Berlin Comedian Harmonists“ im Foyer getanzt.

Noch viele weitere Silvesterpartys waren im Angebot. Wer feiern gehen wollte, ist in der Nacht zum neuen Jahr ganz sicher auf seine Kosten gekommen.

Von Robert Stockamp