Wolfsburg

„Ich freue mich schon auf Freitag“, sagt Inka aus der 2. Klasse im Scharoun Theater Wolfsburg beim Hinausgehen. Sie meinte damit die Premiere des Weihnachtsmärchens „Die kleine Hexe“ am morgigen Freitag um 10 Uhr. Einem alten Brauch folgend, hat das Theater vorher wieder zu einer offenen Probe eingeladen. Trotz großer Nachfrage musste die Anzahl der Schulklassen auf rund 400 Kinder beschränkt werden.

Rainer Steinkamp, der ehemalige Intendant, führt Regie in dem Stück, das John von Düffel nach dem bekannten Kinderbuch von Otfried Preusler geschrieben hat. Steinkamp gab bei der offenen Probe spannende Einblicke in die Theaterarbeit und speziell in die Erarbeitung des Stücks. In seine Fragen bezog er die Kinder geschickt mit ein.

Kinder lernten auch die Schauspieler kennen

Zunächst lernten sie die Schauspieler kennen. Die kleine Hexe stellt Nina Damaschke dar, den Raben Abraxas spielt Benjamin Werner und Katharina Huster ist ein Schneemann. Dann bleiben noch achtzehn weitere Rollen, die wechselnd von Britta Hübel, Rudolf Schwarz, Jenny Klippel, Nikolai Radke und Tobias Gondolf übernommen werden müssen. Das bedeutet schnelles Umkleiden und sich mit dem Text auf neue Charaktere einzustellen. Wie Benjamin Werner in Abraxas verwandelt wird, führten Christel Zelder (Kostüme) und Thora Pilling (Maske) vor.

„Die kleine Hexe“ – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Am Freitag, 19. November, feiert das Wolfsburger Weihnachtsmärchen Premiere. Vorab gab es die offene Probe für Schulklassen.

Der Vorhang öffnete sich, die leere Bühne zierte nur eine weiße Leinwand. Nun die Frage: „Wie entsteht ein Bühnenbild?“ Bühnenmeister Björn Zeller führte es schrittweise mit seinen Technikern vor.

Rainer Steinkamp auf der Bühne des Scharoun Theaters. Der ehemalige Intendant führt Regie beim Wolfsburger Weihnachtsmärchen. Quelle: Boris Baschin

Christian Mädler (Dramaturg, Klavierbegleiter) stellte gleich mehrere Fragen: „Was gehört überhaupt zur Schauspielausbildung?“ Erstaunlicherweise nicht nur das Sprechen, Singen und Tanzen, sondern auch das Fechten. „Was ist eine Choreografie? Wie wird ein Lied eingeübt?“ Zusammen mit Britta Rollar-Lemme (Choreografin) und den beiden Hauptfiguren wurde das Lied „Der beste Freund bist du“ zunächst langsam am Klavier geübt, dann kommen Tanzbewegungen dazu. Und schließlich wurde mit der schnellen Originalmusik (von Stefan Hiller) aus dem Lautsprecher in der Kulisse das Ganze spielerisch gestaltet.

Weihnachtsmärchen: Es gilt die 2G und Maskenpflicht Alle Vorstellungen des Weihnachtsmärchens „Die kleine Hexe” finden aufgrund der aktuellen Entwicklung i nur unter folgenden Voraussetzungen statt: Der Einlass für alle Beteiligten findet ausschließlich unter der 2G-Regelung statt (geimpft oder genesen). Da Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren von dieser Regelung ausgenommen sind und daher viele Gäste anwesend sein werden, die nicht unter die 2G-Regelung fallen, wird bei allen Märchenvorstellungen eine Maskenpflicht im gesamten Haus eingeführt. Die Maske muss auch am Sitzplatz getragen werden. Die Vorstellungen finden ohne Pause statt. Die Spieldauer beträgt rund 75 Minuten.

Natürlich wurde auch eine ganze Szene vorgeführt, in der die kleine Hexe zaubert. Aber niemand erfuhr, was vorher abgelaufen ist und wie es dann weitergeht. So bleibt die Spannung erhalten.

Plakatwettbewerb: Preisträger erhielten Urkunden

Die offene Probe ging auch diesmal nicht zu Ende, bevor die Preisträger des Plakatwettbewerbs eine Urkunde und einen kleinen Preis bekommen hatten. Alle eingesandten Plakatentwürfe sind im großen Foyer ausgestellt. Und dort wird deutlich, mit wie viel Arbeit und Kreativität alle Kinder ihre Bilder gestaltet haben. Für die Jury war es wieder einmal sehr schwer, sich zu entscheiden.

Außerdem musste noch eine Ehrung für das letzte Jahr vorgenommen werden: Der Entwurf von Ida Grote (7 Jahre) kam 2020 auf den 1. Platz. In diesem Jahr ist es das Bild von Philipp Neumann (9 Jahre), das die Jury als Plakatmotiv auf dem 1. Platz sah.

Nach der Premiere ist „Die kleine Hexe“ fast täglich bis zum 22. Dezember 2021 zu sehen. Wichtig: Bei allen Vorstellungen gilt 2G und Maskenpflicht!

Von Heinz-Werner Kemmling