Wolfsburg

Das Wetter für die nächsten Tage:

Wetterbericht für Wolfsburg am Mittwoch, 14. Juni 2021

Heute: In Wolfsburg ist es am Morgen bedeckt und die Temperatur liegt bei 19°C. Nachmittags kommt es zu Regenschauern und Gewitter bei Höchsttemperaturen bis zu 24°C. Abends ist der Himmel bedeckt bei Temperaturen von 19 bis 20°C. Nachts überwiegt dichte Bewölkung.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Donnerstag: Bis zum Nachmittag stören nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel bei Temperaturen von 16 bis 26°C. Am Abend gibt es keine Wolken bei Temperaturen von 21 bis 25°C. In der Nacht verdecken einzelne Wolken den Himmel bei Tiefstwerten von 16°C.

Freitag: Den ganzen Tag gibt es lockere Bewölkung bei Werten von 16 bis zu 27°C. Mittags kann es kurz etwas regnen. Nachts gibt es einen wolkenlosen Himmel und die Luft kühlt sich auf 15°C ab.

Samstag: In Wolfsburg ist es morgens bedeckt bei Temperaturen von 16°C. Am Mittag ist es überwiegend dicht bewölkt und die Temperatur erreicht 27°C. Am Abend bilden sich vereinzelt Wolken und die Temperatur liegt bei 16°C. Nachts stören nur einzelne Wolken den sonst klaren Himmel bei Tiefstwerten von 15°C.

Von der Redaktion