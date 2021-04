Am heutigen Donnerstag beruhigt sich das Wettergeschehen allmählich, denn Hoch „Peggy“ weitet seine Fühler nach Deutschland aus. Dem „Aprilwinter“ geht also allmählich die Puste aus. Letzte Regenschauer fallen ebenfalls, sind aber nicht mehr so kräftig wie an den Vortagen. Die Temperaturen liegen heute zwischen 0 und 6 Grad.