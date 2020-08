Die Seele des Lika-Grill: Inhaber Ilija Vukmirovic ist verstorben 

Stadtmitte

Er war die Seele vom Lika-Grill: Ilija Vukmirovic. Am 10. August ist der Inhaber des beliebten Restaurants in der Saarstraße im Alter von 65 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Seine Ehefrau Isabella, Tochter Anastasia und Verwandte sind tief traurig, eins steht für sie aber fest: „Wir machen weiter mit dem Lika-Grill, Ilija hätte das so gewollt.“

Ilija Vukmirovic war ein Gastronom mit Leib und Seele. Es war sein Traumberuf. „Er ist auf dem Tablett geboren“, sagt seine Frau Isabella schmunzelnd. Schon früh stand für ihn fest, dass er in Restaurants arbeiten möchte. Sogar den ehemaligen jugoslawischen Staatschef Tito bediente der junge Ilija in den 70er Jahren.

Ilija Vukmirovic stammt aus dem Lika-Gebiet in Kroatien

Ende der 70er kam er nach Wolfsburg. Ilija Vukmirovic stammt aus Lika, einem Landschaftsgebiet im Westen Kroatiens. Die Plitvicer Seen war seine Heimat – dort wurden die alten Winnetou-Filme gedreht.

Lika nannten Isabella und Ilija Vukmirovic deshalb auch das Restaurant in der Saarstraße, das sie vor 30 Jahren von einem Freund übernommen haben. Schon der bot Spezialitäten vom Balkan an – und das ist bis heute so geblieben. Dafür änderte sich der Name: Aus Hotel Kreutzmann wurde der Lika-Grill.

Das Restaurant ist für seine auffällige Fassade mit dem Holzrad bekannt

Der Lika-Grill ist aber nicht nur für seine Spezialitäten vom Balkan bekannt, sondern auch für seine auffällige Fassade mit dem Holzrad. Die gestaltete der Künstler Buole Vlajsavevic Anfang der 90er Jahre. Auch er stammt aus Lika.

Ein eigenes Restaurant war der große Traum Ilija Vukmirovic – den er sich auch erfüllt hat. Mit den Gästen reden, den Einkauf fürs Lokal erledigen, dafür war er zuständig. Nur eins konnte ihn davon abhalten, mal nicht im Lika-Grill zu sein: Fußball. „Wenn Spiele des VfL Wolfsburg oder der serbischen und kroatischen Nationalmannschaft waren, ist er verschwunden“, erzählt seine Ehefrau Isabella.

