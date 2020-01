Die Ruhe in Person: Stadtrat Werner Borcherding geht in Pension

Wolfsburg

„Ein Hoch auf das, was uns vereint: Auf diese Zeit!“ – Den Popsong „Auf uns“ von Andreas Bourani hat sich Stadtrat Werner Borcherding für seine Verabschiedung ausgesucht. Was ihn mit seinen Hunderten Gästen verband, sind über drei Jahrzehnte Wolfsburger Geschichte. An der Spitze der Stadtverwaltung hat Borcherding sie nach Kräften mitgestaltet, zuletzt sogar als Erster Stadtrat und Kämmerer. Seine Wegbegleiter zeichneten in ihren Reden das Bild eines fachkundigen Kollegen, eines loyalen Vorgesetzten und vor allem eines Mannes, den so schnell nichts aus der Ruhe bringt.

Immer diplomatisch, besonders als Vermittler

Dabei gab es einige Situationen, in denen andere schnell ins Schwitzen gekommen wären. Doch Borcherding steuerte die Stadt mit sicherer Hand durch die Stadtwerke-Affäre, vermittelte erfolgreich zwischen der Stadt und der Wohnungsgesellschaft Neuland, als sich ein Streit über das Phaeno entfachte, und half, innerhalb kürzester Zeit Unterkünfte für Geflüchtete aufzutreiben und anständig auszustatten.

Der Borcherding-Abschied in Bildern:

Dabei hat der studierte Jurist und Wirtschaftswissenschaftler viele verschiedene Ämter durchlaufen, war zum Beispiel zuständig für Bürgerdienste, Soziales und Gesundheit oder das Ehrenamt. Borcherding hat das Service-Center, wie Wolfsburg es heute kennt, aus der Taufe gehoben, die Müllsammelaktion „Wolfsburger Frühjahrsputz“ und den „Langen Tag der Stadtnatur“ ins Leben gerufen und sich im Projekt „ Soziale Stadt Westhagen“ für den chronisch etwas abgehängten Stadtteil starkgemacht.

Borcherdings Lieblingsbereich: die Feuerwehr

Das „Salz in der Suppe“ war für ihn allerdings immer die Feuerwehr. Zuständig für Berufs- und Freiwillige Feuerwehr besuchte er fast alle ihre Veranstaltungen, brachte die Ortsfeuerwehr Stadtmitte auf den Weg und half, Bombenentschärfungen zu organisieren und Hochwasserschäden zu bekämpfen.

Stanke : „Immer ruhig und lächelnd“

Wolfsburgs Feuerwehr weiß diesen außergewöhnlichen Einsatz zu schätzen. Mit Einsatzwagen, Sirenengeheul und Geschenken erbrachten sie ihm ihren ganz persönlichen Abschiedsgruß. Manuel Stanke, Leiter der Berufsfeuerwehr, lobte Borcherding dafür, dass er ihn „immer ruhig und lächelnd“ empfangen habe, wenn Stanke wieder einmal mit hohem Blutdruck ins Verwaltungsbüro gestürmt sei – „anstatt mich zum Abkühlen aus dem Fenster zu hängen!“.

Mohrs : „Jederzeit konnte ich mir Rat holen“

Auch Oberbürgermeister Klaus Mohrs sprach in höchsten Tönen von der Besonnenheit des langjährigen Kollegen. „Wir haben unerschütterliches Vertrauen zueinander. Jederzeit konnte ich mir Rat holen“, lobte er. Und wenn er als Oberbürgermeister mal drei Wochen Urlaub am Stück nehmen konnte, dann habe das nur einen Grund gehabt: Werner Borcherding.

Zum Schluss kam Borcherding selbst zu Wort. In einer lebhaften Rede ließ er durchblicken, wie viel es ihm bedeutet hatte, bürgernah zu arbeiten und das Leben der Wolfsburger mitzugestalten. Dabei wimmelte es vor Anekdoten („Der CongressPark hat mich 31 Jahre und drei Monate begleitet – man könnte auch sagen: verfolgt!“) und Witzeleien ( „Keine Angst: Ich werde keine Leserbriefe schreiben, für keine Gremien kandidieren und nicht in die Einwohnerfragestunde kommen“).

Am Ende siegt die Ergriffenheit

Er, der seinen Job so liebte, dass er nie gern über seine Pensionierung sprach, brachte die feierliche Gesellschaft damit fast durchgehend zum Lachen – bis ihm im letzten Satz dann doch die Stimme brach. Die Gäste teilten die Ergriffenheit und dankten mit minutenlangen Standing Ovations.

„Laut zu werden hilft ja nicht“ Werner Borcherding (63) studierte Jura und Betriebswirtsschaftslehre und arbeitete in Helmstedt, bevor er 1988 seine Karriere in der Wolfsburger Verwaltung. Zuletzt war er als Erster Stadtrat und Stadtkämmerer tätig. Die WAZ sprach mit ihm über Zukunftspläne und das Geheimnis seiner Gemütsruhe. WAZ: Ob in politischen Diskussionen oder akuten Krisen der Stadt: Sie sind immer auffallend ruhig und besonnen geblieben, selten sah man Sie ohne Ihr gelassenes Lächeln. Wie haben Sie das geschafft? Borcherding: Laut zu werden hilft ja nicht. Der kühle Kopf ist einfach entscheidend, wenn man sachorientiert arbeiten will. Egal was passiert, man muss das Beste daraus machen. Was werden Sie jetzt mit der neu erworbenen Freizeit anstellen? Ich möchte jedenfalls nicht einen Bürostuhl gegen einen anderen tauschen. Vor allem werde ich das Thema Familie jetzt mit einer anderen Priorität versehen. Und später suche ich mir vielleicht das eine oder andere Ehrenamt, da habe ich mich aber noch nicht festgelegt. Worin sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen für Wolfsburg? Das sind Bereiche wie das Bildungswesen, Wohnen und die Frage, wie sich Wolfsburg als Industriestandort weiterentwickelt. Und für die Verwaltung wird spannend, wie sie sich in der Digitalisierung weiterentwickelt.

Von Frederike Müller