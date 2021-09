Wolfsburg

Der Geist war willig. Schon am Montag war ich mit dem Rad zur Arbeit gefahren, damit ich es am Dienstag bis zum Abschiedstour-Treffpunkt mit Oberbürgermeister Klaus Mohrs nicht so weit habe. Mein Fahrrad verlor bedenklich schnell Luft. Die Reifen pumpte ich deshalb kurz vor dem Start am Dienstag nochmals auf.

Pumpen impossible

Dann kam der Klieversberg. Hier ging beim Hochfahren erst mir und dann beim Runterrollen auch dem Rad erneut die Puste aus. Meine Hoffnung: die E-Tankstelle – doch dort gab’s leider sichtbar keine Pressluft für die Reifen. Pumpen im Handbetrieb ging auch nicht, schließlich musste ich mitschreiben und das Tempo des OB war verbal vergleichbar schnell wie beim Treten in die Pedale. Ich rumpelte also auf der Felge weiter hinterher. Auf dem Weg bis zur Neuen Schule hatte ich schließlich genug gelernt – und stieg aufs Auto um.

Mein Geburtstagswunsch für 2022 steht jetzt fest: ein neues Rad. Am besten ein E-Bike. Und für mein Hirn könnte ich manchmal auch gut einen Hilfsmotor gebrauchen. Am liebsten noch vor dem nächsten Wahlsonntag, damit ich in den Übersichten der Stadt bei der Analyse der Ergebnisse auch immer die richtigen Listen anklicke.

Von Andrea Müller-Kudelka