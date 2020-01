Die Früchte harter Arbeit: Unterwegs mit dem Marktbeschicker

An vielen Orten in der Region gibt es Wochenmärkte. Hier einige Beispiel: In Gifhorn zum Beispiel kann immer mittwochs und samstags von 8 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz in der Fußgängerzone eingekauft werden. Der Wochenmarkt auf dem Schlossplatz in Groß Schwülper ist freitags von 13 bis 18 Uhr geöffnet und das Pendant in Meine, Am Marktplatz, samstags von 8 bis 13 Uhr.

Der Detmeroder Markt ist der Veranstaltungsort für den Wochenmarkt in Wolfsburg, der das ganze Jahr über jeden Samstag von 8 bis 13 Uhr stattfindet. Donnerstags von 8 bis 13 Uhr hat der Markt auf dem Hansaplatz geöffnet, auf dem Rathausplatz kann mittwochs und samstags von 8 bis 13 Uhr eingekauft werden und auf dem Brandenburger Platz dienstags und freitags von 8 bis 13 Uhr.

Auf dem Wochenmarkt in Peine bieten die Händler jeden Mittwoch und Samstag auf dem Hagenmarkt noch bis zum 31. März von 8 bis 13 Uhr ihre Waren an, ab April geht es schon um 7 Uhr los. Aber auch in den umliegenden Gemeinden gibt es regelmäßige Markttage.