Ihren erstes von zwei Konzerten spielte das Comedy-Duo „Die Feisten“ am Samstagabend im Hallenbad. Dafür wurden sie vom begeisterten Publikum ausgiebig gefeiert. Der Abend endete mit Jubelrufen, rhythmischem Applaus, Standing Ovations und entsprechenden Zugaben. Auch am Sonntagabend gab es noch eine Vorstellung.

Dreimal war das Konzert im Wolfsburger Kulturzentrum verschoben worden. „Ich finde es total geil, dass ihr da nicht den Überblick verloren und alle heute Abend hergefunden habt“, lobte Rainer Schacht. Der Künstler, der unter seinem Vornamen Rainer auftritt und sein Kompagnon Matthias Zeh, bekannt als C, freuten sich ebenso wie die Zuschauer, dass endlich wieder auf einer Bühne mit Publikum gespielt werden durfte.

Von Nussschüsseln auf Kneipentheken

Und so war die Stimmung von Anfang an ausgelassen. Das lag nicht zuletzt an dem besonderen Humor des Duos, der immer eine schmale Gratwanderung zwischen deftig und feinsinnig ist, ohne dabei ins Derbe zu rutschen. Dazu kommt ein sehr eingängiger Groove und über weite Strecken feiner zweistimmiger Gesang.

Wolfsburg: „Die Feisten“ begeistern im Hallenbad. Quelle: Roland Hermstein

„Greif nicht in die Schüssel mit den Nüssen rein“, sangen sie und beschrieben, was sich in einer solchen Schale mitten in einer Kneipe alles befinden könnte. Das ist eigentlich ziemlich eklig, aber in diesem den Feisten so eigenen nonchalanten Ton war es trotzdem eine Freude, über Keime, Hornhaut und Stafylokokken zu hören.

Neben neueren Stücken wie diesem „Nussschüsselblues“ waren auch ältere Stücke zu hören wie „Gänseblümchen“. Das Lied über nicht ganz gelungene Selbstbeherrschung stammt noch aus der Zeit, als C und Rainer zusammen mit einem weiteren Mitstreiter als „Ganz schön feist“ unterwegs waren. Damals traten sie unter anderem in der Sendung „Ein Kessel buntes“ auf.

Urkomische Eigenkompositionen

Rainer habe dieser Clash aus Ost- und Westschlager damals völlig umgehauen, gestand er. Er sei vom Schlager nicht mehr losgekommen. Daraus sei das Lied „Flamingo Dolores“ entstanden; ein Experiment, wie die Feisten klingen würden, wenn sie ein Lied gemeinsam mit den „Amigos“ geschrieben hätten.

Der Mix aus sülzigem Sound und romantischem Refrain mit sehr explizierter Beschreibung einer jugendlichen Liebe zu einer Dorfwirtin war einfach nur urkomisch. Ganz neues Material ergänzte den Abend mit „Radio Uwe & Claus“, einem Lied über sehr müde und unmotivierte Morningshow-Moderatoren. Fast ausschließlich bestand das Programm aus eigenen Kompositionen. Die Wiederaufnahme des Bühnenprogramms im Kulturzentrum Hallenbad hätte kaum gelungener gestaltet werden können.

Von Robert Stockamp