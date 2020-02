Diagnose Schwerhörigkeit: So werden Betroffene unterstützt

Wolfsburg

Wer schlecht hört, bekommt vieles in seiner Umgebung nicht mehr mit. Folge: Er ist außen vor, zieht sich deshalb zurück – und vereinsamt im schlimmsten Fall. So weit muss es nicht kommen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten für Menschen, die schwerhörig sind: Hörgeräte oder Implantate gehören dazu und helfen, wieder am Leben teilzuhaben. Was es alles gibt, darüber tauscht sich die Selbsthilfegruppe für Schwerhörige aus, die sich jeden zweiten Montag im Monat beim Paritätischen (KISS) in der Saarstraße trifft.

„Wir machen uns außerdem gegenseitig Mut“, unterstreicht Rosemarie Langer, die die Gruppe zusammen mit Rainer Chaloupka leitet. Das sei wichtig, denn wenn jemand merke, dass er nicht mehr gut höre, sei die Verunsicherung sehr groß. Viele Menschen wollten sich das Handicap auch nicht eingestehen. „Es gibt leider immer noch das Vorurteil: Wer schlecht hört, ist dumm“, erklärt Rosemarie Langer.

Hörgeräte haben ein schlechtes Image

Hinzukommt: Hörgeräte, die helfen könnten, haben heute immer noch ein ganz schlechtes Image. Obwohl sie mittlerweile winzig klein sind und deshalb kaum auffallen. Es gibt nur wenige wie Rainer Chaloupk, die sehr offen mit der Schwerhörigkeit umgehen: Er trägt sein Hörhilfe in auffälligem Weiß obwohl es gedecktere Farben gibt. Denn er möchte, dass jeder sie sieht. „Man muss zu seiner Schwerhörigkeit stehen“, ist er überzeugt.

Seit einem Hörsturz im Jahr 2000 ist sein rechtes Ohr taub, links hörte er seitdem schlecht. Ein so genanntes CI-Implantant half ihm. Das helfe zwar, sagt Rosemarie Langer. Schränkt jedoch ein: „Eine Einschränkung bleibt. Das Implantat ist wie eine Krücke.“

Welches ist das richtige Implantat ?

Sie weiß das aus Erfahrung, schon als Kind hörte sie schlecht, Hörgeräte folgten, irgendwann war die Hörleistung so schlecht, dass ein Implantat nötig war. Doch welches ist das Richtige? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, jeder Arzt, jede Klinik sage etwas anderes. Gerda Buchfelder steht jetzt vor dieser Entscheidung, die 79-Jährige informiert sich deshalb in der Selbsthilfegruppe.

Christine Peipe hat diese Phase schon hinter sich, trägt mittlerweile ein Mittelohr-Implantat. Was sehr gut klappe. Sie wurde ohne Trommelfell geboren, hörte schon als Kind schlecht, mit 40 Jahren kam das erste Hörgerät, das zweite folgte, doch dann vertrug Christine Peipe es nicht mehr. Sie erhielt deshalb ein Mittelohr-Implantat – und ist sehr glücklich damit. „Nach der Operation war es richtig laut um mich herum, weil ich wieder so viel hören konnte“, erinnert sie sich schmunzelnd.

Nach dem Hörsturz ist das Ohr taub

Solche Geschichten machen Burkhard Gräning Mut. Er hatte Ende 2017 einen Hörsturz, seitdem ist sein rechtes Ohr taub. Ein Implantat könnte helfen, Gräning denkt darüber nach. „Der Austausch in unserer Gruppe ist deshalb so wichtig“, erklärt Rosemarie Langer. Und es sei wichtig, früh etwas gegen das schlechte Hören zu tun, „weil das Gehirn verlernt, zu hören.“

Vortrag „Wenn Hörgeräte nicht mehr reichen“ Die Selbsthilfegruppe für Schwerhörige, Hörgeräte- und CI-Träger plant, Kontakte zu Hörgeräteakustikern, Ohrenärzten und dem Wolfsburger Klinikum aufzubauen. Ein Termin steht schon fest: Am 9. März um 18 Uhr hält Prof. Omid Majdani einen Vortrag im Paroitätischen. Der Titel: „Wenn Hörgeräte nicht mehr reichen.“ Danach ist eine Fragestunde.

