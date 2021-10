Wolfsburg

Es herrscht eine große Freude bei Wolfsburgs jungen Christdemokraten. Die Junge Union Wolfsburg wurde beim Deutschlandtag der Jungen Union Deutschlands in Münster zum besten Kreisverband bundesweit gekürt. Wolfsburgs Nachwuchspolitiker erhielten den Preis aufgrund des größten Mitgliederzuwachses und eines hervorragenden Kommunalwahlkampfes.

„Wir sind überwältigt und freuen uns, dass wir für unsere ehrenamtliche politische Arbeit ausgezeichnet werden“, so der Kreisvorsitzende Arne Schulze. Und die Zuwachszahlen können sich sehen lassen: Aktuell hat die Junge Union in Wolfsburg 95 Mitglieder und erreichte innerhalb eines Jahres einen Zuwachs von 60 Prozent. Zu erklären sei dass, so sagte Arne Schulze, durch den aktiven Wahlkampf und einen stattgefundenen Generationenwechsel. „Das hat frischen Wind reingebracht“, sagt der 21-jährige Kreisvorsitzende, aus dessen Sicht sich immer mehr junge Menschen für Politik interessieren, „weil sie langfristig denken und die Zukunft gestalten wollen“, sagt er.

Junge Union will zur Neuausrichtung der CDU beitragen

Für die Preisverleihung reiste der Vorsitzende gemeinsam mit seinem Stellvertreter in die Halle Münsterland, wo Sie vom Bundesvorsitzenden der Jungen Union Tilman Kuban empfangen wurden. „Der Preis unterstreicht den guten Weg, den wir in Wolfsburg eingeschlagen haben, indem wir uns personell neu aufstellen und damit unseren Teil für die Neuausrichtung der CDU beitragen“, erklärt Stellvertreter Alexander Werner.

Deutschlandtag: Gäste waren Laschet, Spahn und Merz

Weitere Themen auf den Deutschlandtag waren die Aufarbeitung des Wahlergebnisses der zurückliegenden Bundestagswahl mit Gästen wie Armin Laschet, Jens Spahn und Friedrich Merz. „Die CDU sowie die Junge Union steht bundesweit vor einem Neuanfang. Wir sind in Wolfsburg dafür gut aufgestellt und noch lange nicht fertig mit unserer Entwicklung“ betont Arne Schulze abschließend.“

