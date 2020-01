Deutschlands beste Pizzabäcker treffen sich in Wolfsburg

Wolfsburg

Lecker: Die deutsche Pizzabäcker-Nationalmannschaft kommt nach Wolfsburg. Am Montag, 20. Januar, treffen sich Deutschlands beste Pizzaioli im Tryp Hotel, um ihr Jahr 2020 zu planen. Darunter sind zwei Wolfsburger: Daniele Scafidi (Tryp Hotel) und Neu-Mitglied Martino Cesario („Casa Mia“).

Umberto Napolitano ist der Kopf

Hintergrund: Seit 2005 sammelt Pizzaweltmeister Umberto Napolitano eine Gruppe von Topp-Pizzabäckern um sich, um Schulungen zu veranstalten und an Wettbewerben teilzunehmen. Auch in TV-Sendungen sind Mitglieder und Absolventen dieser „Pizza-Schule“ immer wieder zu sehen. So trat der Wolfsburger Daniele Scafidi etwa mit seinem Sohn Max in der ARD-Show „Frag doch die Maus“ auf.

Nationalmannschaft gegründet

Vor einiger Zeit haben sich die Mitglieder der Pizza-Schule zu einer Nationalmannschaft zusammengeschlossen: „Wir sind eine Gemeinschaft – das wollten wir damit zeigen“, sagt Daniele Scafidi. Die Aktivitäten dieser Deutschland-Mannschaft wollen geplant werden – „deswegen treffen wir uns am Montag hier in Wolfsburg“, betont Daniele Scafidi. Man stelle neue Regeln auf, präsentiere neue Mitglieder und Sponsoren und bereite sich auf die Teilnahme an Wettbewerben auf nationaler und internationaler Ebene vor.

Martino Cesaro ist neu im Team

Neu in der Nationalmannschaft ist Martino Cesario, Chef des „Casa Mia“ in Fallersleben und Fünfter der jüngsten Pizzabäcker-Weltmeisterschaft in Parma. „Ein toller Erfolg für unser ganzes Team“, freut er sich. Aber jetzt gebe es sehr viel zu besprechen fürs neue Jahr: „Zum Beispiel sprechen wir über neue Zutaten und Gewürze für unsere Pizzen. Oder darüber, wie wir den Pizzateig am besten angären.“ Oberstes Ziel sei es, „unsere Pizza immer besser zu machen“.

Er will zur WM nach Las Vegas

Sein persönliches Ziel liegt in den Vereinigten Staaten von Amerika, mitten in der Wüste: „Ich will 2021 bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas starten – die Zimmer sind schon gebucht“, betont er. Nun hofft er natürlich auf wertvolle Tipps seiner Teamkollegen, um bei der WM einen Wettbewerbsvorteil zu haben, denn: „Natürlich wollen wir gut abschneiden.“

Schulungen in Wolfsburg

Aber auch an den Nachwuchs denken die Nationalmannschafts-Pizzaioli: „Wir planen wieder Schulungen“, berichtet Daniele Scafidi. „Natürlich auch hier in Wolfsburg.“ Infos gibt es unter www.pizza-schule.de.

Von Carsten Bischof