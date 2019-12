Stadtmitte

Gänsehaut ist garantiert, wenn Profiler Suzanne Grieger-Langer in eigener Sache ermittelt und die Zuschauer in die Welt des Profiling entführt.„Cool im Kreuzfeuer – Schlammschlachten, Cybermobbing und Rufmordkampagnen souverän überstehen“ heißt ihr Buch – und sie tritt damit am Mittwoch, 12. Februar, 20 Uhr im CongressPark auf. Ab sofort gibt es Karten bei der Konzertkasse der WAZ, Porschestraße 74.

Faszinierend und erschreckend zugleich, was sie mit wenigen Klicks aufdeckt: Mobber greifen den guten Ruf an, verbreiten überall Lügen – im Netz, bei Kollegen, sogar im engsten Umfeld. Plötzlich wird das Gefühl, alleine auf der Welt zu sein, real. Über ihre eigene wahre Geschichte hat Suzanne Grieger-Langer ein Buch verfasst. Dieses Buch kommt nun auch auf die Bühne. Es ist eine Ermittlung – spannend, mitreißend und investigativ.

Die berühmteste Profilerin Deutschlands entschlüsselt live den Code des konzertieren Rufmordes, benennt die Aggressoren und verrät, wie man sich vor ihnen schützen kann. Mit Humor und feingeistiger Realsatire, aber auch voller Emotion schildert sie, wie Menschen, denen man nie im Leben persönlich begegnet ist, sich aufmachen, das eigene Leben zu zerstören.

Suzanne Grieger-Langer zeigt Abwehrstrategien

Sie jammert nicht. Sie klagt nicht an. Sie ermittelt. Schließlich ist sie seit Jahren auf einer Mission: Betrüger entlarven und Schädlingen das Handwerk legen. Nach und nach kommen die Fakten ans Licht. Zugleich macht sie Mut und zeigt Abwehrstrategien und Schutzmechanismen.

Profiler Suzanne Grieger-Langer arbeitet seit 25 Jahren im Profiling für Kriminalistik, Wirtschaft und Wissenschaft. Seit 2000 ist sie als Lehrbeauftragte und Dozentin aktiv und bildet Profiler in ihrer eigenen Akademie aus.

Von der Redaktion