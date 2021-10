Wolfsburg

Das Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein direkt vom Spielfeldrand erleben: WAZ und Commerzbank machen’s möglich und verschenken 2x2 Tickets für das Fußballspiel am 11. November in der VW-Arena. Dafür schickten uns WAZ-Leser ihre schönsten Fußball-Gänsehaut-Momente, eine Auswahl der Fotos zeigt die WAZ. Die Gewinner werden im Laufe dieser Woche benachrichtigt. Die Aktion ist schon beendet, aber die eingereichten Fotos stecken voller Leidenschaft fürs runde Leder. Lesen Sie selbst:

Sylvia Benzer erlebte den Pokalsieg 2015 in Berlin

Sylvia Benzer aus Rühen möchte die Tickets für ihren Mann und ihren Sohn gewinnen. „Unser schönstes Fußballerlebnis war der DFB-Pokalsieg 2015 in Berlin – und dann haben wir den Pokal noch mal live in der VW Arena erlebt“, schrieb Benzer.

Die schönsten Fußball-Momente der Wolfsburger – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Bei einer Aktion von WAZ und Commerzbank konnten Leser Tickets für das Länderspiel in der Volkswagen Arena gewinnen. Dafür reichten sie Fotos und Geschichten von ihrer Leidenschaft, dem Fußball, ein.

Jens Heinrich hat seiner Frau Simone vor sechs Jahren ein „Meet & Greet“ mit Pierre Littbarski geschenkt. Der ehemalige Nationalspieler signierte auch sofort das mitgebrachte VfL-Trikot. „Das Länderspiel wäre hervorragend geeignet, um die aktuellen Nationalspieler zu treffen“, so Heinrich. Axel Drews und seine Frau sind auch glühende VfL-Anhänger und Fans der deutschen Nationalmannschaft. „Wir würden uns sehr über diese Extraplätze freuen“, schrieb der Einbecker.

Meet & Greet mit Pierre Littbarski: Simone Heinrich traf den ehemaligen Nationalspieler vor sechs Jahren. Quelle: Jens Heinrich

Andreas Hilmert ist bei fast jedem Spiel vom VfL Wolfsburg dabei

Andreas Hilmertaus Kreuzheide schickte sechs Fotos, unter anderem von Auswärtsfahrten nach Manchester, Lissabon und Malmö. „Ich bin seit ich denken kann Fußball-Fan und seit der 3. Liga bei fast jedem Spiel des VfL Wolfsburg dabei“, sagt der 46-Jährige.

Andreas Hilmert aus Kreuzheide schickte sechs Fotos, unteranderem von Auswährtsfahrten nach Manchester, Lissabon und Malmö. Quelle: Andreas Hilmert

Länderspiel in Wolfsburg: Verabschiedung vom Trainer-Team Das Länderspiel gegen Liechtenstein findet am Donnerstag, 11. November, um 20.45 Uhr in der VW-Arena statt. Es ist das letzte Heimspiel des Jahres. Im Rahmen des Spiels werden Jogi Löw und seine Assistenten Andreas Köpke, Thomas Schneider und Urs Siegenthaler sowie der DFB-Arzt Sepp Schmitt verabschiedet. Die Gewinner der Aktion von WAZ und Commerzbank erleben die Nationalspieler hautnah: Sie sitzen auf der Fanbank direkt am Spielfeldrand neben den Fußballprofis. Sofern es die Corona-Bedingungen zulassen, führen Vertreter des DFB und der Commerzbank durchs Stadion. Zudem können die Ehrengäste während der Pause in die VIP-Lounge einkehren und Speisen und Getränke genießen. Unter allen Teilnehmenden verlosen WAZ und Commerzbank außerdem zehn Bälle und zehn Fantrikots.

Der kleine Jamie schaut auf dem Foto, welches Stephanie Schöner einreichte, sehnsüchtig auf den grünen Platz: „Das Foto ist bei einem Fest des VfL Wolfsburg entstanden. Damals träumte er schon von einem Fußballspiel in der Arena, an dem er teilnehmen kann. Das wäre schön, mit ihm ganz nah bei seinen Lieblingsspieler zu sein.“

René Wedekind traf schon einmal Joachim Löw

René Wedekind aus Brome hat den Bundestrainer Joachim Löw beim Amateurfußball-Kongress 2019 in Kassel getroffen und sich für den WM-Titel von 2014 bedankt. „Es wäre schön bei seiner Verabschiedung dabei zu sein“, schrieb Wedekind.

Emotionaler Moment: Hilke Pannier-Marx organisierte, dass drei Schüler mit den VfL-Profis auf das Spielfeld fahren durften. Quelle: Hilke Pannier-Marx

Die Wolfsburgerin Hilke Pannier-Marx schickte Bilder von ihrem emotionalsten Moment in Bezug zu Fußball. Als Mitarbeiterin der Peter-Pan-Schule (Förderschule Schwerpunkt geistige Entwicklung) organisierte sie mit Kollegen und dem VfL Wolfsburg ein besonderes Erlebnis für drei Schüler, die im Rollstuhl sitzen: Die Schüler wurden von VfL-Profis auf das Spielfeld gefahren. „Ich war überwätigt und auch stolz, dass ich mit dazu beitragen konnte, das erstmalig Kinder mit dieser Beeinträchtigung an solch einem tollen Erlebnis in Wolfsburg teilhaben durften“, sagt Pannier-Marx.

Leonie Schmidt erlebte einige Fußballspiele im DFB-Strampler

Marina Golis erlebte mit Freunden das Pokalspiel in Bielefeld – zwischen den ganzen Bielefeld-Fans. „Wir haben 0:4 gewonnen, das war ein Erlebnis! Und das Finale in Berlin war nochmal schöner. Diese beiden Spiele werde ich nie vergessen“, so Golis.

Marina Golis erlebte mit Freunden das Pokalspiel in Bielefeld – zwischen den ganzen Bielefeld-Fans. Quelle: Marina Golis

Leonie Schmidt aus Vorsfelde verfolgte die Spiele der Weltmeisterschaft 2010 in einem DFB-Strampler. Aus vielen Fußball-Bildern hat die Familie eine Collage gestaltet mit dem Titel „Wahre Liebe endet nie“. Für sie ist es ein „absolutes Muss in vollem Outfit mitzufiebern“ und auch die grün-weiße oder schwarz-rot-goldene Flagge ist immer dabei. „Der Besuch des Länderspiels wäre ein großes Highlight für uns“, sagt Papa Ingo Schmidt.

Heiratsantrag in der Volkswagen Arena: André Peters hat sich getraut

André Peters verbindet mit der VW Arena einen besonderen Moment: Er machte seiner Frau dort einen Heiratsantrag. Sie sagte ja, deshalb seien sie immer mit dem VfL Wolfsburg verbunden. „Wir kriegen auch heute noch eine Gänsehaut, wenn wir im Stadion sind“, erzählt Peters.

Dennis Schramm und Oliver Först erlebten die WM 2014 in Brasilien und das legendäre Halbfinale zwischen Brasilien und Deutschland. Quelle: Dennis Schramm

Dennis Schramm und Oliver Först erlebten die WM 2014 in Brasilien und das legendäre Halbfinale zwischen Brasilien und Deutschland, welches die DFB-Elf mit 7:1 gewann. „Wir verbinden mit Fußball nicht nur den klassischen Sport, sondern auch weltweite Freundschaften, sowie andere Länder und Kulturen. Diese hätten wir ohne den Fußball nie kennengelernt“, sagt Schramm.

