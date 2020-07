Wolfsburg

Nehmen Sie doch Platz: Die Deutsche Bahn hat vor dem Hauptbahnhof Wolfsburg Sitzgelegenheiten aus Holz aufgestellt, eingerahmt von Holzkübeln mit Gemüsepflanzen. Ein Sitzpodest aus Holzlatten mit einer dynamisch geschwungenen „Rückenlehne“ und eine Art Treppenkonstruktion, die beidseitig als Sitzgelegenheit dient, wird schon fleißig genutzt.

Ein paar Bilder vom begrünten Bahnhofsvorplatz:

Anzeige

Zur Galerie Für das Projekt Zukunftsbahnhof hat die Deutsche Bahn am Hauptbahnhof Wolfsburg hölzerne Sitzmöglichkeiten und Kübel mit Gemüsepflanzen aufgestellt.

„Es ist bequem, man kann gut sitzen – außerdem lernen die Kinder noch etwas“, sagt Stephanie Böttcher aus Jahrstedt mit Blick auf die großen Holzkästen. Darin wachsen säuberlich beschriftet unter anderem Kapuzinerkresse, Kohlrabi und Tomaten. „Kleingeräte für die Kinder wären noch eine Idee“, meint ihre Schwester Sabine Schlüter. „Die Idee finde ich super, es könnte auch ruhig noch mehr Grün sein“, meint Ellen Dorreboom aus der Region Hannover. Doch was nicht nur sie interessiert – darf man eigentlich von den Früchten naschen, wenn sie reif sind?

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Blumenkübel bestehen aus alten Paletten und Holzresten

Die Installation gehört zum Projekt Zukunftsbahnhof, das im November vergangenen Jahres vorgestellt wurde. Die Bahn investiert dafür insgesamt eine Million Euro, um die Attraktivität des Bahnhofs zu steigern. Die DB hat die Sitzelemente von der Firma Luminar aus Hamburg bis Ende November gemietet. „Im Sinne der Nachhaltigkeit handelt es sich bei den Kübeln um Upcycling-Elemente aus alten Paletten und Holzresten. Auch die Sitzmöbel werden bei Bedarf nicht ersetzt, sondern immer wieder ausgebessert“, so eine Bahnsprecherin.

Die Reisenden dürfen von den Gemüsebeeten am Bahnhof auch ernten

Bei der Bepflanzung der Kübel habe man sich an der Idee des „Urban Gardening“ orientiert, daher sei die Wahl hauptsächlich auf Gemüse- statt auf Zierpflanzen gefallen. Und tatsächlich darf man auch mal probieren, sagt die Bahn: Man rechne damit, dass reifes Gemüse von Reisenden und Besuchern gekostet werde, „es ist allerdings kein erklärtes Ziel“. Um die Pflege und Instandhaltung kümmern sich die DB, die Stadt Wolfsburg und die Firma Luminar gemeinsam. Der Geschäftsbereich Grün der Stadt hatte es während der trockenen Witterung übernommen, die Pflanzen mit zu bewässern.

Wolfsburgs Hauptbahnhof gehört zu den 16 Zukunftsbahnhöfen in Deutschland

Der Wolfsburger Hauptbahnhof ist einer von 16 ausgewählten Zukunftsbahnhöfen in Deutschland. Die Deutsche Bahn will mit neuen Services die Zufriedenheit der Kunden erhöhen und die Stationen besser in das Umfeld einbinden.

Neue Ideen und Innovationen in den Bereichen Anschlussmobilität, Einkaufsmöglichkeiten, Kurzzeitarbeitsplätze und Services stehen dabei im Vordergrund. Die DB testet außerdem Konzepte, um die Orientierung und Information zu verbessern. In Wolfsburg gehören dazu zum Beispiel ein neues Blindenleitsystem, ein gläserner Pavillon für wartende Fahrgäste am Gleis, eine große Mooswand in der Halle und der Ausbau des WLANs – und eben die Sitzgelegenheiten.

Während der Testphase bis Ende 2020 soll ermittelt werden, welche Konzepte und Angebote umsetzbar sind und von Reisenden und Besuchern angenommen werden. In Wolfsburg betrifft das rund 21 000 Reisende und Bahnhofsbesucher täglich. Die meisten davon sind Pendler nach Braunschweig oder Berlin.

Von Christian Opel