Bauarbeiten auf der ICE-Strecke zwischen Berlin und Hannover

Wolfsburg

Auf der ICE-Strecke zwischen Berlin und Hannover werden laut der Deutschen Bahn ( DB) auf rund 20 Kilometern die Schienen erneuert. Für die Bahnfahrer bedeutet es spätere Abfahrtszeiten und Zugausfälle. In Wolfsburg entfallen einige Intercity-Züge auf der Strecke zwischen Berlin und Amsterdam.

Züge sind vom 24. Januar bis zum 14. Februar länger unterwegs

Vom 24. Januar bis zum 14. Februar ist der Abschnitt zwischen Nahrstedt und Gardelegen nur eingleisig befahrbar. Dadurch kommt es zu Zugausfällen in Berlin-Spandau, Stendal und Wolfsburg sowie zu längeren Fahrzeiten. ICE- und IC-Züge fahren auf der Strecke zwischen 20 und 60 Minuten länger als sonst. In der ersten Woche der Bauarbeiten (24. bis 31. Januar) sind hauptsächlich Züge in der Nacht betroffen, vom 1. bis 14. Februar wirkt sich die Baumaßnahme auch auf Fahrten am Tag aus.

Viele ICE-Verbindungen werden in Wolfsburg weiterhin angeboten

In Wolfsburg werden weiterhin viele direkte ICE-Verbindungen angeboten, zum Beispiel von und nach Berlin, Köln, Düsseldorf und Frankfurt am Main. Die Halte der IC-Linie Berlin-Hannover-Amsterdam entfallen in beiden Richtungen weitgehend.

Berlin und Stendal von den Bauarbeiten betroffen

Während der Bauarbeiten halten weiterhin alle ICE-Züge in Berlin-Spandau. Der Halt der zweistündlichen IC-Linie in Richtung Amsterdam entfällt. In Stendal bleiben viele Direktverbindungen bestehen, vor allem für wegen der Pendler nach Berlin. Am Abend werden von Berlin zurück nach Stendal Umsteigemöglichkeiten über Rathenow angeboten.

Fahrpläne wurden aktualisiert und Abofahrkarten werden erstattet

Nach Angaben der Deutschen Bahn werden die Fahrpläne bis zum Beginn der Baustelle in den Auskunfts- und Buchungssystemen aktualisiert. Zudem bietet die Bahn an, die Abofahrkarte während der Bauphase für mindestens fünf aufeinander folgende Tage in einem DB-Reisezentrum in der Region abzugeben. „Für jeden Tag, den Sie das Abo hinterlegt haben, erhalten Sie den anteiligen Abo-Preis zurückerstattet. Dieser wird im Nachgang auf Ihr Konto gutgeschrieben“, heißt es in der Mitteilung. Ein Reisezentrum gibt es an den Bahnhöfen Berlin, Berlin-Spandau, Rathenow, Stendal, Wolfsburg und Hannover Hauptbahnhof.

Von Von der Redaktion