Detmerode

Mehr als 100 Besucher feierten mit der fränkischen Band „Dorfrocker“ am Samstagabend das „ Oktoberfest für stille Helden“ auf dem Detmeroder Marktplatz. Die drei Thomann-Brüder sorgten schnell für gute Laune. Die hatte auch Veranstalter Bastian Michel, obwohl nur etwas mehr als die Hälfte der Karten verkauft wurden.

„Wir wollten zeigen, dass es möglich ist, so eine Veranstaltung auch in diesen Zeiten durchzuführen“

„Wir haben es überhaupt geschafft, bei all den Auflagen dieses Fest zu veranstalten“, betonte der Detmeroder. „Es hat alles geklappt und die Stimmung ist super. Von daher sind wir sehr zufrieden.“ Wochenlang hatte er zusammen mit dem Ordnungsamt an dem Konzept gebastelt.

Anzeige

„Wir wollten ein Exempel statuieren“, sagte Michel zu Beginn auf der Bühne. „Wir wollten zeigen, dass es möglich ist, so eine Veranstaltung auch in diesen Zeiten durchzuführen.“ Die Brüder Philipp, Tobias und Markus Thomann sahen das genauso. Sie sind schon seit Monaten mit ihrer zusammenklappbaren Bühne in Deutschland unterwegs, um überall zu spielen, wo es möglich ist.

Dorfrockers Hit „Stille Helden“ bekam durch die Corona-Pandemie eine ganz neue Bedeutung

Mit im Gepäck hatten sie natürlich ihren Hit „Stille Helden“, den sie im März veröffentlichten. Ursprünglich wollten sie auf alle Helfer des Alltags aufmerksam machen. In Coronazeiten bekam der Song eine ganz neue Bedeutung und wurde im Internet mehr als eine Millionen mal geklickt.

Daneben spielen die drei Franken vor allem einen Mix aus Party-, Volksmusik und Schlager, den sie in erfrischend authentischer Weise präsentierten. Da kam kein Bumm-Bumm aus der Konserve. Sänger Tobias spielte Akustikgitarre und bediente zugleich mit den Füßen Cajon und Rassel für den Rhythmus.

Die WAZ-Bildergalerie zum Konzert der „Dorfrocker“:

Zur Galerie Bei einem „Oktoberfest für stille Helden“ hat am Samstag die Band „Dorfrocker“ auf dem Detmeroder Marktplatz gespielt. Die WAZ war vor Ort.

Der jüngere Bruder Philipp spielte ebenfalls Akustikgitarre. Der ältere Bruder Markus bediente das Akkordeon. Begleitet wurden die drei zudem von einem Bassisten und einem Keyboard, das aber nur ein bisschen im Hintergrund unterstützte.

So kam das besondere Flair von rein handgemachter Musik auf, die gut zu der natürlichen Art der drei fränkischen Burschen passte. Mit diesem Charme hatten die Dorfrocker das Publikum schnell um den Finger gewickelt und in Stimmung gebracht. Ein kleiner Fanclub saß zudem zentral vor der Bühne und sang jede Zeile mit.

Die Stimmung auf dem Detmeroder Marktplatz war trotz der frischen Temperaturen ausgelassen

Auch das restliche Publikum ließ sich nicht lange bitten, sondern sang und klatschte gern mit. Die Stimmung war trotz der sehr frischen Temperaturen so ausgelassen, wie es eben geht, wenn man nicht von seinem Platz aufstehen darf. Mit Schunkeln und Klatschen hielt man sich aber ganz gut warm.

Unterm Strich waren Veranstalter, Publikum und Musiker mit dem Abend zufrieden. „Ich denke, die aktuell gestiegenen Corona-Fallzahlen haben auch dafür gesorgt, dass einige Leute heute nicht hergekommen sind“, vermutete Bastian Michel. Immerhin: Der Beweis, dass so eine Veranstaltung stattfinden kann, wurde geführt.

Von Robert Stockamp