Detmerode

Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Laut Polizeibericht klingelte der Täter mittags an der Haustür des Einfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße. Er gab an Trödelsammler zu sein und entsprechende Handzettel in die Briefkästen des Wohnviertels geworfen zu haben. Er kaufe Antiquitäten, Schmuck, Besteck und Pelze. Weil ihr Ehemann zu Hause war, ließ die Seniorin den angeblichen Trödelsammler ins Haus. Hier habe er sich „alles Mögliche“ angesehen, so die Polizei.

Zahngold weg

Er habe sich Sachen zurücklegen lassen, um sie später abzuholen und zu bezahlen. Auch am Zahngold habe er Interesse gezeigt. Letztendlich war das Zahngold weg, der Dieb kam nicht wieder. Die Frau habe trotz des geringen Zahngold-Werts eine Anzeige erstattet, um andere Bürger vor dem Trickdieb zu warnen, so die Polizei. Beschrieben wird der Dieb als gepflegter, mittelgroßer und schlanker Mitteleuropäer, eventuell aus dem Mittelmeerraum. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen.

Von der Redaktion