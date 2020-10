Detmerode: Projekt soll Potenziale des Stadtteils ausschöpfen

Detmerode

Der Umbruch ist unübersehbar: Gigantische Kräne drehen sich über dem Stadtteil Detmerode. Traditionsreiche Gebäude wie Don Camillo und Peppone werden aufwendig saniert, andere, wie das Stufenhochhaus, gehören bereits der Vergangenheit an. Doch damit ist das Thema Detmerode in der Wolfsburger Stadtverwaltung offensichtlich längst nicht abgeschlossen.

Mögliche Potenziale des Stadtteils sollen ausgeschöpft und besser genutzt werden

In der Sitzung des Ortsrates am Mittwochabend im Rathaus stellten Architekt Dr. Stephan Strauß vom Büro Historische Bauwerke und Anja Meyer von der Stadtplanung und Bauberatung die sogenannte Erhaltungssatzung Detmerode vor. Doch der Name täuscht: Hier soll wahrlich nicht nur erhalten werden, auch mögliche Potenziale des Stadtteils sollen ausgeschöpft und besser genutzt werden. Wobei das Vorhaben tatsächlich noch ganz am Anfang steht. Die Verwaltung war angetreten, um die Zusammenarbeit mit dem Architektenbüro vorzustellen und einen Ist-Zustand über Detmerode gestern und heute zu präsentieren.

Anzeige

Ortsrat Detmerode: Architekt Dr. Stephan Strauß vom Büro Historische Bauwerke stellte die sogenannte Erhaltungssatzung Detmerode vor. Quelle: Burkhard Heuer

Das tat Stephan Strauß, der vor Jahren bereits mit einem gleichartigen Projekt in Fallersleben betraut worden war. Wie in der Hoffmannstadt werde man sich behutsam in die Materie einarbeiten, um dann in Zusammenarbeit mit Politik und Bevölkerung positive Entwicklungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Bei seinen ersten Besuchen allerdings habe Strauß nach eigenen Worten festgestellt, in Detmerode zwar eine spannende Aufgabe, aber auch eine außergewöhnliche Situation vorzufinden. Anja Meyer und Nicole Froberg vom Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauberatung betonten, dass es vorrangig nicht um einzelne Objekte, sondern über ein neues Gesamtkonzept gehe.

Dennoch loteten Mitglieder des Ortsrates schon jetzt Möglichkeiten aus, Details anzusprechen. Axel Bosse (Grüne) wünscht sich mit der Satzung eine Chance, Schottergärten aus dem Stadtteil zu verbannen. Einwohner Henry Höckendorf zog in der Fragestunde in Zweifel, ob in Zeiten knappen Geldes ein solches Projekt kostspielig an eine externe Firma vergeben werden muss „Dabei könnten die Einwohner durchaus selbst eine Menge fundierter Verbesserungsvorschläge vorbringen.“

Zu Beginn hatten sich alle Anwesenden zu Ehren des verstorbenen Rolf Wolters (PUG) von den Plätzen erhoben

Dass sie diese Möglichkeit noch bekommen sollen, räumte Anja Meyer ein. Noch vor Weihnachten solle ein Arbeitskreis gebildet werden, in dem unter anderem Ortsrat und Verwaltung, Wohnungsgesellschaft Neuland, Heimatpflege und Planer präsent sein sollten. Für interessierte Einwohner sei zudem ein Bürgerworkshop vorgesehen.

Die Sitzung des Ortsrats Detmerode hatte eindrucksvoll begonnen, als sich alle Anwesenden zu Ehren des verstorbenen Rolf Wolters (PUG) von den Plätzen erhoben. Ortsbürgermeisters Ralf Mühlisch ( SPD) würdigte in einer Laudatio das Wirken Wolters in Politik und Wirtschaft. „Wir erinnern uns an einen Mann mit Ecken und Kanten, aber immer ehrlich und geradeaus“, so Mühlisch. Bewegende Worte fand Hans-Jürgen Kurz (PUG), der als Nachfolger von Fraktionssprecher Lothar Kostka zuvor ins Amt eingeführt worden war: „Es wäre mir eine Ehre gewesen“, so Kurz, „neben Rolf Wolters in diesem Ortsrat zu sitzen.“

Von Burkhard Heuer