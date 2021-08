Detmerode

Die Polizei sucht Zeugen für einen Mülltonnenbrand in Detmerode. Der Papiercontainer stand in der Nacht zu Sonntag in der Theodor-Heuss-Straße in Flammen, zwei weitere Container wurden beschädigt. Verletzte gibt es keine.

Um 4.10 Uhr bemerkten Anwohner das Feuer und alarmierten die Feuerwehr. Den Einsatzkräften gelang es schnell, den Brand zu löschen. Die Flammen zerstörten eine Papiertonne vollständig, zwei weitere Müllbehältnisse wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt und sucht Zeugen: Wer etwas gesehen hat, sollte sich bei der Polizei Wolfsburg unter Tel. 05361 – 46460 melden.

Von der Redaktion