218 barrierearme Wohnungen zwischen 35 und 120 Quadratmetern entstehen am Ortseingang Detmerodes, davon 66 im geförderten Bereich zum Preis von 6,10 Euro pro Quadratmeter. Vier Gebäudeteile mit innenliegenden Höfen sollen künftig ein familiäres Umfeld schaffen und zum Verweilen einladen. Besonders am Neubau „Kurt 2.0“: Das Konzept des Cluster-Wohnens wird an dieser Stelle erstmalig in Wolfsburg getestet. Kleine, autarke Apartments gruppieren sich um einen gemeinschaftlich genutzten Bereich mit großer Küche und Wohnbereich. Jeweils fünf Apartments auf zwei Etagen werden so auf diese Wohnform ausgerichtet.