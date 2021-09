Detmerode: Mehr als 1000 Besucher feiern beim Familienfest

Detmerode

Was war im Vorfeld nicht alles an Kritik und Zweifeln aufgekommen: Ein großes Kinder- und Familienfest ausgerechnet in der Corona-Ära? Dazu Schlagerstar Bernhard Brink, der sich seine fast 50-jährige Bühnenpräsenz und offenbar ungebrochene Beliebtheit bei den Fans stattlich honorieren lässt. Doch der Detmeroder Bürgerverein unter Leitung von Bastian Michel ließ sich von Unkenrufen nicht beirren und lud am Freitag nach der langen Pandemiepause die gesamte Bevölkerung wieder zum persönlichen Beisammensein ein – und wurde angenehmst überrascht.

Beinahe wäre das Fest ins Wasser gefallen

„Unsere Mitbürger haben uns bewiesen“, so sagte Michel, „dass sie Abwechslung und Unterhaltung förmlich herbeisehnen.“ In Zahlen ausgedrückt bedeute dies: Mindestens 300 Besucher genossen das abendliche Event auf dem Detmeroder Markt mit der Vorband „Stürmer Deluxe“ und dem Stargast Bernhard Brink. Das Fest selbst, das wegen des Regens und drohender Gewitterwolken eine Stunde später als geplant begann, dürfte über 1000 Besucher gesehen haben.

Lange Schlangen: Beim Einlass wurde akribisch auf die Registrierung durch Luca-App und Nachverfolgungszettel geachtet. Quelle: Burkhard Heuer

„Wir kennen diese Erfolgszahlen nahezu genau“, so sagte Michel, weil die hygienischen Vorschriften sowohl durch die Luca-App als auch durch die Nachverfolgungszettel akribisch eingehalten worden seien.

Dabei hatte des geplante Kinder- und Familienprogramm am Freitag zunächst Besorgnis herbeigerufen: Das Wetter schien allen intensiven Vorbereitungen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Im Bürgerpark hockten die Helfer von Freizeitheim und Jugendförderung frierend und allein unter ausgespannten Zeltbahnen. Den Hüpfburgen wurde aus Sicherheitsgründen der Strom abgedreht und nicht ein Kind war zu sehen. Nach einer Stunde allerdings war der böse Spuk vorbei.

60 Kinder kommen zur Lesung von Buchautorin Jana Hilger

Als Buchautorin Jana Hilger ihren „Michel die Welt retten ließ“, da lauschten mindestens 60 kleine und größere Besucher ihren Worten. Und die gute Stimmung setzte sich fort bei der Kinderdisco, bei der DJ Ronny Sobek aus Salzwedel so richtig den Geschmack der Detmeroder Kinder traf und sie zum Tanz vor der Bühne motivierte. Der Freude tat auch keinen Abbruch, dass die angekündigte „Sabrin“ – einst zu sehen in „The Voice Kids“ – ihren Auftritt hatte absagen müssen. Nicht weit davon entfernt duftete es nach Kaffee und Kuchen, kredenzt vom Sponsor Leifert, der zum Seniorenkaffee eingeladen hatte.

Leifert, Sparkasse und Volksbank unterstützen das Familienfest

Ortsbürgermeister Ralf Mühlisch und Bastian Michel läuteten dann am Abend den musikalischen Höhepunkt des Familienfestes ein, nicht ohne den Sponsoren zu danken, die das ganze überhaupt erst möglich gemacht hatten. Neben Leifert waren dies die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und die Volksbank BraWo. Michel selbst würdigte noch einmal die Entscheidung des Ortsrates für die finanzielle Unterstützung trotz „Wahlkampfgeplänkel“.

Und die Finanzierung hat sich gelohnt. Schon die heimische Band „Stürmer DeLuxe“ heizte die Stimmung an mit einer Exkursion durch viele Hitjahrzehnte. Das gelangt auch dem sympathischen Stargast Bernhard Brink, der bereits Stunden vor seinem offiziellen Auftritt die Festmeile zwischen Einkaufszentrum und Bürgerpark besuchte und mit manchem Fan völlig Corona-angstfrei auf „Tuchfühlung“ ging. Sein anderthalbstündiges Gastspiel dann mit den Hitparaden-Anfängen bis hin zur aktuellen CD „Lieben und Lernen“ ließ die Massen mitsingen und mitschunkeln.

Edeltraut Schunter (80) und Inge Sander (77) waren begeistert. „Ganz großartig“. „Tolle Veranstaltung“, so auch das Urteil von Monika Jabke (67) und Holger Ernst (71): „Wir haben jede Minute genossen.“

