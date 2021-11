Detmerode: Klezmer-Musik und jiddische Volkslieder in Stephanuskirche

Detmerode

Einen beschwingten musikalischen Abend bescherten Valeriya Shishkova und das Ensemble „Di Vanderer“ am Samstagabend dem Publikum in der Detmeroder Stephanuskirche. Das Konzert fand im Zuge der Veranstaltungen zum christlich-jüdischen Dialog der Gemeinde statt. Zu hören waren jiddische Volkslieder und Klezmer-Musik.

Zum Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ widmet sich auch die evangelisch-lutherische Stephanusgemeinde der jüdischen Kultur. Dass sie zwei Konzertveranstaltungen ausrichtet, ist etwas Besonderes, aber keine Ausnahme. Schon seit Längerem besteht ein Austausch mit der Liberalen Jüdischen Gemeinde in Wolfsburg.

Das Konzert war ein echter musikalischer Leckerbissen

Nun gab es einen echten musikalischen Leckerbissen. Die Sängerin Valeriya Shishkova hatte eine Reihe jiddischer Volkslieder und Klezmer-Stücke zu einem gut eineinhalbstündigen Programm zusammengetragen. Unterstützt wurde sie dabei von „Di Vanderer“. Sergey Trembitskiy spielte Klavier und Flöte. Gennadiy Nepomnjaschiy war an der Klarinette zu hören.

Alle drei erwiesen sich dabei als großartige Musiker. Shishkova glänzte mit ihrer klaren klassischen Stimme, die durch den leicht kehligen Gesang die Leidenschaft und Melancholie der osteuropäisch geprägten Lieder wunderbar zum Ausdruck brachte.

Glänzender Auftritt: Shishkovas Stimme brachte durch den leicht kehligen Gesang die Leidenschaft und Melancholie der osteuropäisch geprägten Lieder wunderbar zum Ausdruck. Quelle: Tim Schulze

Die jiddische Sprache besteht im Großen und Ganzen aus deutschstämmigen Wörtern und Hebräisch mit weiteren Einflüssen osteuropäischer Sprachen. Große Teile der Texte konnte man gut verstehen. Vor jedem Lied gab die Sängerin aber auch eine kurze Einleitung und erklärte, worum es in den Stücken ging.

Neben den ganz traditionellen Liedern war auch von Dov Seltzer vertonte Lyrik aus der Feder von Itzik Manger (1901 – 1969) zu hören. Manger gilt als „Prinz der jiddischen Balladen“. Die wunderbar vertonten Gedichte trugen die Musiker mit viel Verve und Spielfreude vor.

Zuschauer ließen die Künstler erst nach zwei Zugaben von der Bühne

Überhaupt versprühten Valeriya Shishkova und „Di Vanderer“ viel Freude. Nepomnjaschiy führte einige Male mitunter wilde Tänze auf, während er dazu tadellos auf seiner Klarinette spielte. Einen kleinen Ausflug in Jazz, Tango und Schlager gab es auch noch. Das Publikum in der Stephanuskirche war begeistert von diesem schwungvollen Auftritt. Mit viel Applaus ließ es die Künstler erst nach zwei Zugaben von der Bühne.

Große Begeisterung: Dem Publikum gefiel der schwungvolle Auftritt. Quelle: Tim Schulze

Am Samstag, 6. November, findet von 19.30 Uhr an ein weiteres jüdisches Konzert in der Stephanuskirche statt. Esther Lorenz und der Gitarrist Peter Kuhz nehmen die Zuschauer dann mit auf eine musikalische Reise durch das Judentum. Sie präsentieren hebräische Lieder mit liturgischen Texten, aber auch Lieder aus dem heutigen Israel und Musik des spanisch-jüdischen Mittelalters. Es gilt die 3G-Regel.

Von Robert Stockamp