Detmerode

Don Camillo und Peppone, die beiden prägnanten Hochhäuser in Detmerode, werden seit 2019 aufwendig durch die Wohnungsgesellschaft Neuland saniert. Die 13. und 23. Stockwerke hohen Gebäude bekommen nicht nur eine neue, aufregende Fassade, sondern auch Balkone. Und diese sind eine Sonderanfertigung.

Die städtische Tochter Neuland revitalisiert die Hochhäuser ökologisch. Am kleineren Gebäude „Peppone“ haben jetzt über die ersten zwei Geschosse Bauarbeiter Spezialanfertigungen der Balkone aufgestellt. Diese sind prüfstatisch auch schon abgenommen worden.

Anbau der neuen Balkon – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Die Wohnungen in den Hochhäusern Don Camillo & Peppone erhalten auch Balkone – alles Sonderanfertigungen. Die Neuland Wohnungsgellschaft saniert seit 2019 die beiden Gebäude mit großem Aufwand und für viel Geld. Diese Bilderreihe stammt von Hans-Dieter Brand, Sprecher der Neuland-Geschäftsführung.

Hans-Dieter Brand, Sprecher der Neuland-Geschäftsführung, erklärt, wieso diese Sonderkonstruktion so aufwändig ist: „Die Gebäude aus den 60er Jahren haben sich bereits gesetzt. Die neuen, vorgestellten Balkone bekommen eine eigene Gründung, die sich im Laufe der Zeit möglicherweise ebenfalls setzen wird – dies musste in der Planung und auch in der Statik mitbedacht und einkalkuliert werden und bedeutet eine recht aufwändige Konstruktion, da beide Bauteile ja miteinander verbunden sind.“

Hans-Dieter Brand, Sprecher der Neuland-Geschäftsführung: „Wir gehen von einer Fertigstellung von ‚Peppone‘ nicht mehr in 2022 aus.“ Quelle: Neuland

Die ersten beiden Geschosse der Balkon-Konstruktion wurden nun in den letzten Tagen gestellt und auch bereits abgenommen. Es gab deswegen zunächst diesen „Probelauf“ – dieser ist nun erfolgreich abgeschlossen. Die restlichen Balkonelemente für das 13-stöckige Gebäude „Peppone“ werden jetzt produziert. Die Montage beginnt, sobald es die Witterung im Frühjahr zulässt – da ausbetoniert werden muss, braucht es eine verlässliche Temperatur über fünf Grad.

Die ersten fünf Geschosse von Peppone sind wetterdicht

Brand weiter: „Auch im Innenbereich sind wir weiterhin tätig. Wie auf der Baustelle aktuell zu sehen ist, wurden die ersten fünf Geschosse von ‚Peppone‘ inzwischen wetterdicht gemacht, so dass der Innenausbau mit Hilfe der Bauheizung witterungsunabhängig weiterlaufen kann.“ Durch den Aufwand verzögert sich die Fertigstellung der Gebäude um einige Zeit. „Wir gehen von einer Fertigstellung von ‚Peppone‘ nicht mehr in 2022 aus. Der größere Turm folgt dann im Anschluss“, sagt Brand abschließend.

Don Camillo & Peppone: Daher stammt der Name Der Name der beiden Hochhäuser geht zurück auf den Architekten Dr. Rudolf Richard Gerdes. Er wählte die Bezeichnung zu Ehren der vielen italienischen Mitbürger aus, die damals bereits in Wolfsburg lebten, wie die Neuland berichtet. Die Namen der Protagonisten des italienischen Filmklassikers passen hierbei aufgrund der Größenunterschiede der beiden Gebäude perfekt.

Die beiden Hochhäuser sind mittlerweile rund 60 Jahre alt. Darin verbaut waren auch allerhand asbesthaltiges Material. Die Neuland hatte zunächst geplant die beiden Gebäude abzureißen, entschied sich dann doch für eine Sanierung. Vor den aktuellen Aus- und Umbauarbeiten fand eine aufwändige über ein Jahr lang dauernde Asbestsanierung statt.

Neue Fassade mit automobil anmutender Optik, die auch Wohnraum schafft

Wahrzeichen Detmerodes: Die beiden Hochhäuser Don Camillo und Peppone. Quelle: Roland Hermstein

Don Camillo und Peppone bekommen auch eine neue Fassade, die nicht nur für einen moderne, automobil anmutende Optik sorgt, sondern auch den Wohnraum erweitert. Der Entwurf der Modernisierung stammt von dem kanadischen Architekten Chris Doray, der bereits Hochhausbauten weltweit realisiert hat. Die Fassade aus Metallelementen wird vor den bestehenden Rohbau gestellt und so wird mehr Platz geschaffen.

Bisher gab es 254 Wohnungen in den Hochhäusern, nach der Modernisierung werden es 210 sein – die allerdings entsprechenden neusten Standards.

