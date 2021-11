„Wir wollen Hintergründe aufdecken und aus den Fehlern der Vergangenheit lernen“, sagt Karoline Läger-Reinbold, Leiterin der Fachstelle Sexualisierte Gewalt der Landeskirche. Es geht um Pastor D., der bis 1986 in Wolfsburgs Stadtteil Detmerode tätig war und nach dessen Tod schwere Vorwürfe laut wurden.

Die Stephanuskirche in Detmerode: Des Gebäude wurde erst 1968 gebaut. Kurz darauf kam ein Pastor in die Gemeinde, dem jetzt sexuelle Übergriffe zur Last gelegt werden. Die Aufklärung gestaltet sich schwierig. Quelle: Foto: Boris Baschin