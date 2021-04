Designer Outlets verschenken 650 Stadtgutscheine an Mitarbeiter

Wolfsburg

Dieses Ostergeschenk hilft nicht nur den Empfängern: Die Mitarbeiter der Designer Outlets Wolfsburg (DOW) bekamen in diesem Jahr eine „WeCard“ ins Osternest gelegt. Diese von der Wolfsburger Wirtschaft und Marketing (WMG) initiierten Gutscheinkarten können in allen teilnehmenden Wolfsburger Geschäften eingelöst werden.

„Als kleines Ostergeschenk haben wir uns in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen und schenken allen Centermitarbeitern eine ’WeCard’. Dies ist nicht nur ein Geschenk für die Mitarbeiter im Center, sondern soll auch helfen die Wirtschaft in Wolfsburg wieder anzukurbeln, sobald es einen Re-Start gibt“, erklärt Michael Ernst, Center Manager des DOW die Aktion.

„WeCard“ kann bald auch im DOW eingelöst werden

„Die Großbestellung und damit verbundene starke Unterstützung der ’WeCard’ sind in mehrfacher Hinsicht ein tolles Signal der Designer Outlets Wolfsburg, über das wir uns sehr freuen. Die Mitarbeiter vieler Unternehmen haben in den letzten Monaten unter erschwerten Bedingungen Außergewöhnliches geleistet. Als Geschenk oder einfach als kleines Dankeschön an die Belegschaft ist der Stadtgutschein immer passend und wir freuen uns, wenn weitere Wolfsburger Unternehmen mit der ’WeCard’ die heimische Wirtschaft unterstützen“, freut sich WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer über die Geschenk-Initiative des DOW.

Nach Ostern wird das Outlet Center am Nordkopf auch Akzeptanz-Stelle der ’WeCard’. Zukünftig kann diese dann in der Centerinformation des Outlet Centers gegen einen Center-Gutschein eingetauscht werden.„Als ein Unternehmen in Wolfsburg ist es uns wichtig solche Aktionen zu unterstützen. Die ’WeCard’ unterstützt ausschließlich den Wolfsburger Handel und die Wolfsburger Gastronomie. Wir sind froh, dass wir in Zukunft auch die ’WeCard’ bei uns einlösen lassen können und wir uns somit noch stärker mit der Stadt verknüpfen“, sagt Michael Ernst.

Von der Redaktion