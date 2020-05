Designer Outlets Wolfsburg: Zwei neue Shops für Sonnenbrillen und Männermode

Wolfsburg

Gute Nachrichten für Shopping-Fans: Mit Sunglass Hut und Petrol Industries warten in den Designer Outlets zwei neue Geschäfte. Außerdem haben sich einige bereits bestehende Shops neu herausgeputzt.

Sonnenbrillen bekannter Marken

Sunglass Hut bietet ab sofort Sonnenbrillen von zahlreichen namhaften Marken an, darunter Ray Ban, Prada, Burberry, Dolce & Gabanna, Versace und Armani. „Das ist eine wichtige Abrundung des Sortiments mit einer Produktgruppe, die uns gefehlt hat“, freut sich Center-Manager Michael Ernst. Das Geschäft liegt direkt neben Michael Kors.

Denim und Vintagewear

Zwischen WMF und Columbia befindet sich außerdem der neue Outlet-Store von Petrol Industries. Das niederländische Label für Herrenmode lockt mit Denim und Vintagewear. Dabei will es Fashion und Motorsport miteinander verbinden. „Petrol Industries bietet eine schöne Abrundung des Klassiker-Produktes Denim. Ein wirklich starkes Konzept“, meint Ernst.

Fashion und Motorsport: Petrol Industries erweitert das Angebot im Outlet-Center. Quelle: Designer Outlets Wolfsburg

Das Modeunternehmen Tom Tailor hat zudem einen neuen und vergrößerten Shop für seine Marken Tom Tailor und Tom Tailor Denim eröffnet. Der neue Store verspricht Übersichtlichkeit, großzügige Raumaufteilung, einen verbesserten Kundenservice und beschleunigte Kassiervorgänge. Zuvor hatten unter anderem die Marken Camel Active, Bugatti und Rituals bereits ihre Läden umgebaut.

Weitere Shops geplant

Center-Manager Ernst freut sich über die Neuzugänge während der Corona-Pandemie und kündigt weitere Eröffnungen für dieses Jahr an. Das dänische Label Only stehe bereits in den Startlöchern: „Ein Datum können wir noch nicht verraten, aber es wird nicht mehr lange dauern.“

Die Designer Outlets haben von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

