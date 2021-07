Wolfsburg

Gleicher Ort, gleiche Tat: Am Montagnachmittag haben Unbekannte auf dem Parkplatz der Designer Outlets erneut ein Wohnmobil aufgebrochen. Sie entwendeten elektronische Geräte und Bargeld. Erst am vergangenen Mittwoch war es zu einem ähnlichen Diebstahl gekommen.

Die Täter brachen das Fenster des Wohnmobils auf

Diesmal erwischte es ein belgisches Ehepaar. Die Touristen hatten ihr Wohnmobil gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und gingen einkaufen. Als sie gegen 17.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkamen, bemerkten sie ein aufgebrochenes Fenster. Der Blick ins Innere zeigte, dass die Täter das Wohnmobil durchwühlt hatten. Diverse elektronische Geräte sowie Bargeld fehlten.

Da der Parkplatz zu der Tatzeit normalerweise stark frequentiert ist, hofft die Polizei auf Zeugen und bittet diese, sich bei der Wache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Vor wenigen Tagen gab es eine ähnliche Tat

Erst am vergangenen Mittwoch hatten Unbekannte in unmittelbarer Nähe zwei Wohnmobile aufgebrochen. Die Fahrzeuge standen auf dem Schotterparkplatz in der Straße An der Vorburg, der auch als „Mitarbeiterparkplatz Outlet Center“ bekannt ist. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1200 Euro.

Gibt es also einen Zusammenhang? Möglich. Eine auffällige Häufung von Einbrüchen in Wohnmobile verzeichnet die Polizei Wolfsburg aber laut Sprecherin Melanie aus dem Bruch zumindest „bisher nicht“.

