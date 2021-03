Wolfsburg

Trotz Corona-Lockdown hat sich in den Designer Outlets Wolfsburg (DOW) eine neues Lokal angekündigt: Die amerikanische Schnellrestaurant-Kette „Five Guys“ hat ihren Einzug angekündigt – und die Vorfreude bei den Wolfsburgern ist groß. Auf Instagram und Facebook gibt es bereits weit über 450 „Gefällt mir“-Klicks, zudem fragen viele nach dem Eröffnungstermin. Dieser ist für den Sommer 2021 geplant.

Zurzeit sind die gastronomischen Angebote „Dean&David“ und „Frittenwerk“ geschlossen, laut Center-Manager Michael Ernst öffnete Starbucks am Montag, 1. März, wieder. Und neben dem Pasta-und Pizza-Lokal „L’Osteria“ eröffnet also bald auch „Five Guys“. Die Burgerkette übernimmt den leerstehenden Store einer Herren-Modemarke, die Fenster sind rot abgeklebt. „Wir freuen uns, dass das Restaurant kommt“, so Ernst.

„Five Guys“: So sieht der der Burgerladen in Hannover in der Bahnhofsstraße aus. Das Foto entstand vor der Corona-Krise. Quelle: Katrin Kutter

Nach L’Osteria kommt Five Guys in die Designer Outlets Wolfsburg

Das „L’Osteria“-Restaurant zieht in den ehemaligen Ralph-Lauren-Laden im Eingangsbereich. Für den Betreiber Jan Hausen ist ein Traum in Erfüllung gegangen, er hat nämlich viele Jahre nach dem richtigen Standort gesucht. Anfang 2021 sollte das Restaurant eröffnen, Corona sorgt für die Verschiebung. Auf der Baustelle wird dennoch fleißig gearbeitet.

Die künftigen Gäste können sich bei L’Osteria auf Pizza, Pasta und Salat freuen. Das Burger-Restaurant im Stil eines amerikanischen Dinners bietet Burger, Sandwiches und Hotdogs mit zahlreichen „Toppings“ sowie Pommes an.

Vorfreude bei den Wolfsburgern auf das Restaurant Five Guys

Das Center gab den Einzug der Burgerkette bei Instagram und Facebook bekannt und neben dem Essen freuen sich die Wolfsburger auch über die angebotenen Milchshakes. „Die haben so geile Shakes“, schrieb eine Frau bei Facebook. Und bei Instagram schrieb jemand: „Riesengroße Vorfreude! Wann wird es denn soweit sein?“

Die Eröffnung ist für den Sommer 2021 geplant. Zurzeit sind die Stores in den Designer Outlets geschlossen, einige Geschäfte bieten unter dem Motto „Shopping Plus“ einen Abholservice an. Der Lindt-Shop ist von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig