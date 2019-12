DOW: Polizei schnappt zwei Ladendiebe

Innenstadt

Gut gemacht: Die Wolfsburger Polizei hat am Samstag zwei Ladendiebe im Designer Outlet Wolfsburg ( DOW) geschnappt. Die beiden hatten vorher versucht, zum zweiten Mal im selben Geschäft Klamotten zu klauen.

Laut Polizei sind die beiden Männer marokkanischer Herkunft und 24 sowie 36 Jahre alt. Schon am Freitag waren sie auf Diebestour im DOW unterwegs. In einem Modegeschäft klauten sie hochwertige Kleidungsstücke und konnten mit ihnen fliehen. Am Samstagabend versuchten sie im selben Geschäft nochmals ihr Glück – doch ein Mitarbeiter erkannte die beiden Diebe wieder.

Diebe wollten fliehen

Er rief die Polizei. Als die beiden Diebe die Beamte sahen, versuchten sie zu fliehen. Doch die Polizisten konnten die Täter stellen und festnehmen. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung eines der beiden Diebe und fanden gleich mehrere Koffer voller „hochwertiger, fabrikneuer Bekleidung im Wert von knapp 1800 Euro“, berichtet die Polizei. Der zweite Mann habe keinen festen Wohnsitz.

Die Ermittlungen zu den Beutezügen der beiden, so die Polizei, dauern an.

Von der Redaktion