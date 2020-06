Blutspender dringend gesucht: Blutbestände in Wolfsburg auf kritischem Level

Fallersleben

Aufgrund der Corona-Krise haben sich die Bedingungen für Blutspendeaktionen deutlich verändert. So können viele Spendelokale wegen der geltenden Abstandsregel nicht benutzt werden. Gleichzeitig ist der Bedarf an Blutprodukten in den Kliniken fast wie vor der Pandemie. Deshalb sind die aktuellen Bestände an Blutkonserven auf einem kritischen Level und die Wolfsburger werden gebeten an der nächsten Spende in Fallersleben teilzunehmen.

Mit dem Hoffmannhaus in Fallersleben wurde ein neuer Spendeort für Termine im Sommer gefunden. Der Ortsverein Fallersleben lädt alle Blutspender am Mittwoch, 10.Juni, von 14 bis 19 Uhr in den Saal des Hoffmannhauses, Westerstraße 4, ein.

Körpertemperatur wird gemessen

Dabei müssen die Spender einige Bedingungen beachten. Vor dem Betreten des Spendelokals wird die Körpertemperatur gemessen, das Tragen eines Mundschutzes ist Pflicht und die Menschen müssen auf den Mindest-Abstand von 1,50 Meter achten. Der Aufenthalt im Spenderaum soll so kurz wie möglich sein. Dennoch weist Peter Friedsch, Gebietsreferent beim DRK-Blutspendedienstes NSTOB, darauf hin, dass aufgrund der erforderlichen Sicherheits- und Abstandsregelungen die Blutspende nicht im gewohnten Zeitraum abgewickelt werden kann. „Die Blutspender müssen ein bisschen Zeit mitbringen, aber es ist wirklich dringend. Wir brauchen wirklich jede Blutspende“, betont Friedsch.

Blutspender sind Lebensretter

Grundsätzlich kann jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren Blut spenden. Mehrfachspender können nach individueller Entscheidung der Ärzte des DRK-Blutspendedienst NSTOB bis zu einem Alter von 72 Jahren (bis zum 73. Geburtstag) spenden. Frauen können vier Mal, Männer sogar sechs Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden muss ein Abstand von mindestens acht Wochen liegen. Die Blutspender sollten den gelben oder digitalen Unfallhilfe- und Blutspenderpass sowie einen amtlichen Lichtbildausweis mitbringen.

