Er legte Nagelbretter aus, hängte einen dicken Stein an eine Brücke, so dass ein Lkw dagegen krachte. Die Polizei hat den Serientäter, der auch zehn Feuer gelegt haben soll, gefasst. Er ist 43 Jahre alt – und bisher nicht straffällig geworden. Die 45 Straftaten, die ihm zur Last gelegt werden, soll er bereits eingeräumt haben. Sein Motiv ist noch unklar.