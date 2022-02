Wolfsburg

Wildkaninchen gehören fest ins Wolfsburger Stadtbild. Vor einigen Jahren war ihr Bestand wegen Krankheiten ziemlich dezimiert. Mittlerweile hat sich die Zahl wieder erholt. Doch jetzt sind viele Kaninchen wieder an Myxomatose („Kaninchenpest“) oder China-Seuche erkrankt – und verenden qualvoll. Kleine und große Tierfreunde machen sich große Sorgen.

Im gesamten Stadtgebiet, aber vor allem in Detmerode, tauchen Kaninchen mit entzündeten Augen auf. Im schlimmsten Fall sind die Augen sogar herausgefallen. „Die Tiere können nichts mehr sehen, finden kein Futter, verhungern und sterben einen qualvollen Tod“, erklärt Bärbel Gädke. Die Vorsitzende des Tierschutzvereins bekommt deshalb in der letzten Zeit häufig besorgte Anrufe. Die große Frage dabei immer: Wie kann man die Wildkaninchen erlösen? Wie kann man ihnen helfen? An wen kann man sich wenden?

Der Tierarzt kann helfen

Bärbel Gädkes Rat: Die Tiere (mit Handschuhen) einfangen, zu einem Tierarzt bringen, der die Wildkaninchen dann einschläfert. „Fast alle Wolfsburger Tierärzte machen das“, erklärt sie. Falls Kosten entstehen, würde der Tierschutzverein die übernehmen.

Eine spezielle Behandlung gegen die beiden Krankheiten ist nicht bekannt, sagt die Stadt. Deshalb könne sie nichts tun. „Da es sich um Wildtiere handelt, besteht hier für die Verwaltung keine Handlungsmöglichkeit“, erklärt Elke Wichmann von der Kommunikation.

Die beiden Kaninchenkrankheiten tauchen immer wieder in Wolfsburg auf. Die Viren lassen sich nicht ausrotten. Vor einigen Jahren waren die Krankheiten in Wolfsburg stark verbreitet. Die Folge: Viele Tiere starben, der Bestand ging deutlich zurück.

Krankheiten bedrohen die Wolfsburger Wildkaninchen. Quelle: Arne Dedert/DPA

In den Wolfsburger Grünanlagen waren sie kaum noch zu sehen. Anwohner waren erleichtert: Für sie waren die Wildkaninchen Plagegeister, denn sie richteten auf Wiesen und in Gärten Schäden an. Besucher hingegen waren immer vom Anblick der Mümmelmänner begeistert. Die Wildkaninchen sind eine kleine Berühmtheit.

Mittlerweile hat sich ihr Bestand erholt. Auf dem Klieversberg und auf dem Wohltberg tummeln sich die Wildkaninchen wieder reichlich. Und das ist ein Problem, sagt Ralph Schräder, Vorsitzender der Wolfsburger Jägerschaft: „Gibt es viele Wildkaninchen, stecken sie sich auch viele mit den Krankheiten an.“

China-Seuche und Myxomatose treten in Wellen auf: Eine traf Wolfsburg 2003 – über die Hälfte der Kaninchen starben. Doch die Tiere kamen zurück, die Natur regelte das. Das war nach 2018 ebenso. Da grassierten die beiden Krankheiten ebenfalls in Wolfsburg.

Das Virus ist übrigens nur auf hasenähnliche Tiere übertragbar. Besitzern von Hauskaninchen empfiehlt die Stadt, ihr Tier beim Tierarzt impfen zu lassen. Außerdem sollten Eltern ihren Kinder erklären, keine erkrankten Wildkaninchen anzufassen. Das Virus ist zwar nicht auf den Menschen übertragbar, über Kleidung oder Hände kann es aber auf Hauskaninchen übertragen werden, so Elke Wichmann.

Von Sylvia Telge