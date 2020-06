Deshalb haben zwei Wolfsburger einen Comic-Helden erschaffen

Wolfsburg

Muskulöser Körper und immer bereit für eine Auseinandersetzung: So werden viele Comic-Helden dargestellt. Die Figur „Captain Juniper“ von den Wolfsburgern Christian Reich und Ali Altschaffel passt weniger in das Klischee, trotzdem ist er ein Held. Denn Captain Juniper spendete mit seinen beiden Erschaffern schon hunderte Mundschutze, Handschuhe und Desinfektionsmittel an das Klinikum.

Seine Mission lautet nämlich: Den Menschen helfen und unterstützen, die an vorderster Front gegen das Virus kämpfen. Dabei setzen die Wolfsburger auf menschliche Helden. „Bei den Produkten der #DonationEdition des Comic-Helden werden 25 Prozent der Erlöse gespendet. Somit kann jeder ein Held sein“, erklärt Reich.

Captain Juniper will helfen

Die Kollektion mit T-Shirts, Pullover, Taschen und Tassen wird online im Spreadshirt-Shop verkauft. Neben dem Motiv gibt es noch weitere Designs mit dem Comic-Helden. Alle wurden vom Illustrator Ali Altschaffel gezeichnet. „Unser Ziel war es, dass die Sachen gut aussehen und helfen“, so Altschaffel.

Die Idee zu der Figur hatte der Gin-Enthusiast Reich. Der 45-Jährige arbeitet hauptberuflich bei Volkswagen und im Rahmen der geltenden Regelungen (nebenbei) betreibt er die „Ginakademie.de“. Das Netzwerk vereint Gin-Fans und das Fachwissen von Bartender, Gin-Produzenten und bekannten Gastronomen. „Die Idee von einer Figur schwebte schon länger in meinem Kopf. Dabei sollte sie sich zum Thema Gin äußern“, erzählt Reich.

Schlacksiger Held mit langem Hals

Dann kam die Corona-Pandemie und während seiner Woche Kurzarbeit rief Reich den bekannten Wolfsburger Illustrator an. Anschließend trafen sie sich und diskutierten über die Gestaltung des Comic-Helden. „Captain Juniper hat sich vom ersten Strich bis zum jetzigen Abbild sehr gewandelt, obwohl Christian deutliche Vorstellungen hatte“, so Altschaffel.

So entwickelte sich „Captain Juniper“ – eine Bildergalerie

Zur Galerie Der Illustrator Ali Altschaffel erweckte mit dem Gin-Fan Christian Reich den Comic-Helden „Captain Juniper“ zum Leben. Die Figur hilft Menschen, die gegen das Virus kämpfen.

Einen „schrulligen und freundlichen Kerl“ wollte Reich ins Leben rufen. Doch wie sieht so ein Charakter aus? Diese Frage wurde anhand zahlreicher Gesichtsausdrücke, Halslängen und Körperformen ausprobiert. Am Ende erblickte ein schlacksiger Typ in einem schwarz-gelben Anzug mit einem Lächeln und einem langen Hals das Licht der Welt. Als Ausrüstung bekam Captain Juniper ein Schild, welches sowohl die Viren abwehren als auch Gläser tragen kann.

Wolfsburger Held ist immer zur Stelle

Und wie es sich für einen richtigen Held gebührt, ist er immer zur Stelle. „Wir wollen auf jeden Fall weiteren Einrichtungen oder Menschen helfen. Daher muss Captain Juniper nur gerufen werden, ansonsten können wir angesprochen werden“, so Reich. Die „Väter“ der Comic-Figur sind unter der E-Mail hello@captain-juniper.com zu erreichen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig