Hunderte Graugänse bevölkern momentan wieder die städtischen Gewässer wie den Schillerteich oder den Neuen Teich. Doch die meisten dieser Tiere stammen wahrscheinlich gar nicht aus Wolfsburg – das legen nach Angaben der Stadt zumindest Erkenntnisse von Wissenschaftlern aus Hannover nahe. Die Forscher wollen am Donnerstag mit einer Beringungsaktion mehr über die Herkunft der mausernden Graugänse in Wolfsburg erfahren.

Dazu werden die Gänse eingefangen und bekommen einen Metallring ans Bein. Die Vögel werden dabei auch vermessen und untersucht, teilte die Stadt mit. „Einige sollen zudem gelbe Halsmanschetten mit einem individuellen Code bekommen, der es Vogelfreunden erlaubt, die Gänse auch in der freien Landschaft sicher zu identifizieren“, sagt Stadtsprecherin Elke Wichmann.

Graugänse suchen sichere Plätze in Städten

Hintergrund: Wie alle Gänse, Enten und Schwäne mausern auch die Graugänse einmal im Jahr zeitgleich komplett alle Schwungfedern an den Flügeln. Diese sind nach den langen Flugstrecken während des Winterhalbjahres stark abgenutzt und müssen ersetzt werden. Graugänse ohne Küken sammeln sich an geeigneten Mauserplätzen, die Nahrung und Sicherheit für den Zeitraum der Flugunfähigkeit bieten müssen. Da für die Gänse vor allem Sicherheit wichtig ist, kommt es vor, dass solche Plätze auch an geeigneten Orten innerhalb von Städten zu finden sind.

Solche Plätze sind rar und weite Wanderungen werden dorthin unternommen. So haben Wissenschaftler des Instituts für Wetlands and Waterbird Research (IWWR) und das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) der Tierärztlichen Hochschule Hannover Graugänse an einem Mauserplatz an der Leine bei Hannover markiert. Einige dieser Vögel seien später sogar in der Tschechischen Republik und in Österreich wiederbeobachtet worden, teilte die Stadt mit.

Stadt stellte Zaun gegen Graugänse auf

Die stark zunehmende Population von Graugänsen sorgt in Wolfsburg seit mehreren Jahren für Diskussionen. Badegäste und Spaziergänger stören sich am Gänsekot in den Uferbereichen, Sportfischer beklagen die Verschmutzung der Gewässer und immer wieder behindern Tiere den Verkehr beim Überqueren der Straßen. Zuletzt stellte die Stadt einen Zaun am Berliner Ring auf, damit die Graugänse vom Schillerteich nicht mehr auf die Fahrbahn laufen.

Die Beobachtungen der Forscher über die Wolfsburger Graugänse sollen in einem Internetportal (www.geese.org) gesammelt werden. Hier können Beobachter mehr Informationen zu dem jeweiligen Tier bekommen und die Daten werden für die verschiedenen Aspekte der Zugvogelforschung analysiert.

Weitere Informationen aus der Gänseforschung sind unter www.gänseforschung.de zu finden.

