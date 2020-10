Rabenberg

Großes Engagement und ein langer Atem lohnen sich: Am Samstag hat die Bürgerinitiative Rabenrat gemeinsam mit ihren Unterstützern den öffentlichen Bücherschrank auf dem Rabenberg eingeweiht. Am Marktplatz können die Wolfsburger jetzt dauerhaft Bücher einstellen, mitnehmen, zurückbringen und behalten.

Der Bücherschrank auf dem Marktplatz des Rabenbergs ist bereits gut gefüllt

Das Prinzip des Bücherschranks: Jeder, der mag, kann ein Buch herausnehmen oder ein neues hineinstellen. Der Schrank ist rund um die Uhr geöffnet und die Benutzung kostenlos und anonym. Zur offiziellen Eröffnung war der Schrank neben dem Penny-Supermarkt bereits gut gefüllt mit Büchern, die Jung und Alt ansprechen.

Die Idee zum neuen Tauschort für Bücher entstand bereits 2018: Im Zuge des Forums Architektur diente kurzzeitig ein Regal als öffentlicher Bücherschrank auf dem Marktplatz. Birgit und Wolfgang Ehrlich sowie Joachim Roßbach von der Bürgerinitiative Rabenrat gefiel das so gut, dass sie dauerhaft einen Bücherschrank für ihren Stadtteil wollten. Die Planungen dafür gestalteten sich jedoch gar nicht so einfach: „Es war eine größere Aktion, das Ding durchzubringen“, berichten die drei Initiatoren. Knapp 4000 Euro kostete der in einer Werkstatt für behinderte Menschen gebaute Schrank.

Gut gefüllt: Im Bücherschrank wartet bereits eine Menge Lektüre auf die Wolfsburger. Quelle: Britta Schulze

In der Neuland-Stiftung fand der Rabenrat einen großen Unterstützer: „Ehrensache, dass wir so ein Projekt unterstützt haben, das ein Kristallisationspunkt für nachbarschaftliches Zusammenleben sein wird“, sagt Geschäftsführer Herbert Haun. Neben der Neuland-Stiftung halfen weitere Stiftungen, die Stadt, Unternehmen und Privatleute. „Die Zusammenarbeit der Stiftungen ist etwas Besonderes hier in Wolfsburg“, freut sich Christian Eichler von der Sparkassenstiftung über das Projekt.

Der Ortsrat will sich für eine weitere Verschönerung des Marktplatzes einsetzen

Während die Werker-Stiftung 500 Euro und zwei Kinderbücher zum Schrank beisteuerte, schenkte der Ortsrat 100 Euro zur Eröffnung. Ortsbürgermeister Matthias Presia kündigt an: „Wir wollen den Marktplatz Schritt für Schritt so aufwerten, damit er den Menschen hier wieder eine Möglichkeit zum Verweilen bietet.“ Als nächstes soll ein Tisch mit Sitzbank hinzukommen.

Von Melanie Köster