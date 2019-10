Das ist nicht nur irre, sondern total gefährlich: Ein Unbekannter befestigte an einer Brücke ein Seil mit einem Stein. Ein Lkw, der in der Nacht zu Donnerstag auf der Westrampe in Richtung Sülfeld unterwegs war, knallte dagegen. Die Frontscheibe des Fahrzeugs wurde komplett zerstört, der Lkw-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.