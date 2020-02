Den Profis ganz nah: Der VfL Wolfsburg bietet jetzt virtuelle Stadionführungen an

Wolfsburg

Fans des VfL Wolfsburg kommen ihren Lieblingsfußballern jetzt ganz nah – zumindest virtuell. Ab sofort bietet der Bundesliga-Club Stadionführungen mit Virtual-Reality-Brille an. WAZ-Redakteur Carsten Bischof durfte die High-Tech-Tour schon vorher mitmachen – und war begeistert.

„Erlebnis VfL in 360 Grad“ hat der VfL eine VR-Stadiontour genannt – und ein Erlebnis ist sie auf jeden Fall. „Wir wollen, dass der Besucher mittendrin ist“, sagt Katharina Henrichs, Leiterin der VfL-Fußballwelt.

Das ist er wahrlich, sobald er die klobige VR-Brille mit dem grimmigen Wolf aufsetzt – übrigens auch für Brillenträger geeignet. Auch wenn Auf- und Absetzen sehr kniffelig sind.

Jeden Spieler begrüßen

Wer’s geschafft hat, wird belohnt: Zuerst sieht der Besucher, wie die VfL-Spieler mit dem Mannschaftsbus durchs Marathontor rollen und aussteigen. Sie grüßen freundlich und huschen in ihre Kabine. Dann sieht man sie die Kabine betreten und sich umziehen – der Besucher steht mitten in der Kabine und könnte jeden Spieler einzeln begrüßen, so realistisch ist die Darstellung.

Dann geht es in den Spielertunnel – plötzlich steht man zwischen Maxi Arnold und Wout Weghorst auf der einen und Charles Aranguiz und Karim Bellarabi auf der anderen Seite. Die Stadionhymne ertönt und die Spieler gehen samt Einlaufkindern aufs Spielfeld. „Diese Szenen haben wir während des Heimspiels gegen Bayer Leverkusen gedreht“, erklärt Katharina Henrichs.

Oliver Glasners Halbzeitansprache

So auch die Halbzeitansprache von Trainer Oliver Glasner: „Die machen die Räume sehr eng – aber da müssen wir jetzt dran bleiben und durch finden.“ Die verschwitzten VfL-Profis hören konzentriert zu und stärken sich mit Energy-Drinks. Und schon bald gibt es Grund zum Jubeln – Stadionguide Sharif Lamaa führt die Besucher ganz real nach draußen hinter das Tor vor dem grün-weißen Fanblock. Sobald man die VR-Brille aufsetzt, geht es ganz schnell: Wout Weghorst bekommt den Ball und schiebt den Ball am gegnerischen Keeper vorbei ins Tor – das ganze Stadion jubelt, die Spieler feiern ihren Torschützen – und der Besucher ist mittendrin. Tribünen, Spieler, Fans, Ordner, Kameraleute – er kann alles sehen, was rund um ihn herum zu passieren scheint.

Unglaubliches Glück gehabt

„Mit der Torszene haben wir unglaubliches Glück gehabt“, schmunzelt Katharina Henrichs. „Das Tor fiel just zu dem Zeitpunkt, als wir hier beim Heimspiel gegen Union Berlin gefilmt haben – es hätte ja auch auf der anderen Seite fallen können.“ Der Besucher ist nur noch geflasht. Dann wird’s ruhiger: Er sieht ein TV-Interview mit VfL-Star Renato Steffen und wird anschließend Zeuge der Pressekonferenz nach dem Spiel mit Trainer Glaser.

Szenen verlängern

Katharina Henrichs sieht die Begeisterung des WAZ-Redakteurs und betont: „Wir wollen mit der virtuellen Stadionführung den VfL Wolfsburg seinen Fans näher bringen. Die Leute sollen miterleben, was die Spieler an einem Spieltag eigentlich machen. Die Besucher sollen mittendrin sein.“ Dieses Ziel hat der VfL zweifellos erreicht. Auch wenn man sich manche VR-Filme ein wenig länger wünscht. „Wir denken bereits darüber nach, einige Szenen zu verlängern“, lächelt Henrichs. „Genug Filmmaterial gibt es ja.“

Virtuelle Stadionführung Ab sofort bietet der VfL Wolfsburg virtuelle Führungen durch die Volkswagen-Arena an. Zwei Termine pro Monat werden angepeilt, mit jeweils zehn bis zwölf Teilnehmern. Ähnliche VR-Führungen haben bisher etwa Schalke 04, VfB Stuttgart und RB Leipzig im Angebot, „aber wir haben einige Kleinigkeiten geändert“, sagt Katharina Henrichs, Leiterin der VfL Fußball-Welt. Aktuell muss man die VR-Führungen noch in der Fußball-Welt buchen, künftig sollen mobile Buchungen per Smartphone möglich sein. Eine Tour dauert rund 90 Minuten. Geeignet ist die Tour für Kinder ab zehn Jahren und Erwachsene. Buchungen sind möglich unter Telefon 05361-8903655.

Von Carsten Bischof