Der Treckerfahrer kombiniert Olympische Spiele mit Treibjagden

Wolfsburg

Moin. Jetzt sind also Olympische Winterspiele in China. Soviel Generve, weil da beim Chinesen is weder Winter noch Demokratie, eins von beiden wäre wenigstens ganz schön, aber beides nich, da is dann auch die Luft raus. Schneemäßig isses wie die Fußball-WM in Katar, da wäre auch keine Sau draufgekommen, freiwillig in der Wüste rumzubolzen. Und wenn schon die Sportler gedopt sind, kann man auch die Gegend dopen, also so chemisch beeinflussen, daß da Wintersport möglich is. Also liegt da politisch gewollter Schnee und kein natürlicher.

Die ganze Veranstaltung is mehr sone Art Holiday on Snow, ne Operette mit Sportlern, die so tun, als ob alles in Ordnung is. Damit will China einen auf dicke Hose machen und die eigene Umwelt zerstören, also das, was Olympische Spiele eigentlich überall machen, insofern wiederum auch ganz normal und nix besonderes. Sogar das Maskottchen is genauso häßlich wie alle Olympia-Viecher bisher, es soll einen Panda darstellen, sieht aber aus wie Kim Yong Un, der sich als Waschbär verkleidet hat. Und weil auch keine Sportler aus Niedersachsen dabei sind, ist für uns nicht dabei sein alles und wir sind fein raus.

Wird jetzt der Tiger über den Reis geschnippelt?

Wir bleiben in China, da war diese Woche auch der chinesische Neujahrstag, der verschiebt sich jedes Jahr um elf Tage nach hinten, eine schlaue Idee, sollte man hier auch einführen, da wäre Silvester 15 Jahre hintereinander wenigstens in den warmen Monaten. Beim Chinesen fängt das Jahr des Tigers an, keine Ahnung was das bedeutet, wird der dann besonders geschützt oder auch über den Reis geschnippelt?

In Deutschland haben wir immer noch das Jahr des Keilers, aber der hat in dieser Saison gute Überlebenschancen, denn es fanden weniger Drückjagden statt wegen Corona. Fragt man sich wieso: Die Treiberkette ist doch quasi die Erfinderin der Abstandsregel. Wenn die im Abstand von ein paar Metern durch den Forst latschen, können se sich ja wohl schlecht infizieren. Warum aber gibt’s trotzdem weniger Drückjagden: Es geht um das Fell versaufen danach, da kann man sich natürlich infizieren wie nix Gutes, wenn man sich im Schutze des Doppelwacholders anhustet.

Wenigstens das Wildschwein hat noch Spaß im grauen Februar

Dem Wildschwein solls recht sein, das vermehrt sich währenddessen lustig vor sich hin – wenigstens einer, der noch Spaß hat in diesem grauen Februar. Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer