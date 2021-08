Gifhorn

Wer es noch nicht ausprobiert hat, weiß nicht, was er – oder sie – da verpasst. Denn nichts geht mehr mit zuckerreicher Cola und Fanta. Wer seine Sommerdrinks selber mixt, weiß, was da im Glas schwimmt. Lecker ist es, gesund sowieso, 100 Prozent bio, schmackhaft obendrein und günstig ebenfalls. Selbst gemachte Limonade ist der Hit der Sommer-Saison. Schnell ist sie gemixt, und wer vielleicht einen Wasser-Sprudler besitzt, kann das Ganze sogar noch mit ein wenig Kohlensäure aufpeppen. Die AZ startet mit dem Lieblingsdrink von AZ/WAZ-Redakteurin Hilke Kottlick. Dabei trifft Ingwer auf Limette und Ahorn-Sirup. Für das schmackhaft- dekorative i-Tüpfelchen sorgt ein Stängel Minze im Cocktail-Glas.

Ingwer-Limetten-Limonade

Die Zutaten für einen Liter Limonade: Einen Liter Mineralwasser, zwei Zentimeter Ingwer, Rohrzucker oder Ahorn-Sirup, zwei Limetten, ein Stängel Minze.

Limonade-Herstellung in Bildern – viel Spaß beim Durchklicken:

Zur Galerie Der Renner: Limetten-Ingwer-Drink. Wenige Zutaten, wenig Aufwand, viel Geschmack. Und für die Kids gibt’s Kirschlimonade mit bunten Zuckerstreuseln.

So wird’s gemacht: Limetten auspressen und den Saft in eine Karaffe mit mindestens einem Liter Fassungsvermögen füllen. Ein zwei Zentimeter großes Ingwer-Stück in dünne Scheiben schneiden und in wenig Wasser kurz aufkochen und dann mindestens eine Stunde ziehen lassen. Das Mineralwasser, den Ahorn-Sirup oder – je nach Geschmack – den Rohrzucker, zum Limettensaft in die Karaffe geben. Jetzt den Ingwer-Sud durch ein feines Sieb gießen und ebenfalls in die Karaffe füllen. Ein Stängel Minze sorgt für die Deko und den erfrischenden Geschmack, einige Eiswürfel für die Kühlung.

Knallrote Kirschlimonade im Zuckerrand-Glas

Leckere Kirschlimonade, schnell selbst gemacht: Wenn das Glas dann auch noch mit buntem Zucker umrandet ist, schmeckt es doppelt gut. Quelle: Hilke Kottlick

Besonders beliebt bei Kindern ist knallrote Kirschlimonade. Sie sieht nicht nur lecker aus, sie schmeckt auch so. Erhält das Glas vor dem Einfüllen noch einen schmalen und bunten Rand aus winzigen Zuckerperlen, dann dürfte die Begeisterung der Zwerge grenzenlos sein. Für den bunten Rand das Glas in Zitrone und zum Abschluss in bunten Zucker tauchen.

Die Zutaten: Ein Liter Mineralwasser, 150 Milliliter frisch gepresster Zitronensaft, 100 Gramm Kirschen, Zucker, Ahorn-Sirup oder Zucker nach Geschmack, Eiswürfel.

Jetzt geht es los: Die entsteinten Kirschen mit dem Zitronensaft und dem Zucker oder dem Ahornsirup mischen und mixen. Das war es auch fast schon wieder. Jetzt den Sirup in die Gläser mit dem bunten Zuckerrand füllen, mit Mineralwasser auffüllen und mit einem abwaschbaren Strohhalm garnieren. Kinder, lasst es euch schmecken.

Heidelbeer-Minze-Mix

Und ein drittes Rezept dürfte kleine und große, junge und alte Menschen gleichermaßen begeistern. Hier wird eine Heidelbeer-Minze-Mischung serviert. Die Herstellung geht fix und die Limonade ist nicht zu süß und nicht zu säuerlich und deshalb super geeignet für heiße Tage.

Wir brauchen für einen Liter Limonade: 250 Gramm Heidelbeeren, eine Handvoll Minze, 100 Milliliter Zitronensaft aus zwei bis drei Zitronen, zwei Teelöffel Honig, 500 Milliliter Mineralwasser.

Früher war alles besser? Limonade war ehemals das Sommergetränk der armen Leute. Wann die erste Form der Limonade entstanden ist, ist laut dem Internet-Lexikon Wikipedia unklar. Einer der ersten Nachweise stammt aus dem 16./17. Jahrhundert aus Spanien. Am Dresdner Hof tranken die Menschen 1688 Limonaden von Zitronen, Rosen, Himbeeren, Zimt, Erdbeeren, Quitten, Hippokras und Orsade. Der Begriff Limonade leitet sich vom italienischen „Limonata“ ab. Das ist eine Art Zitronenwasser – denn die Zitrone wird in Italien „Limone“ genannt. Folglich ist Limonade ein Getränk aus verdünntem Zitronenwasser. Heute zählen auch koffeinhaltige Colagetränke zu den Limonaden. In Österreich und Bayern wird Limonade auch „Kracherl“ genannt.

Und so geht es: Zitronen auspressen, Heidelbeeren und Minze waschen und alles mit den Heidelbeeren und dem Honig mixen. Jetzt den entstandenen Fruchtbrei absieben – bis keine Flüssigkeit mehr übrig bleibt. Den Sud in eine Karaffe füllen und mit dem Mineralwasser auffüllen. Den übrig gebliebenen Fruchtbrei zum Frühstücksmüsli oder zum Dessert genießen. Die Limonade mit Eiswürfeln und Minze oder einer Zitronenscheibe garnieren und gut gekühlt genießen.

Von Hilke Kottlick